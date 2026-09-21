به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام عصر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) شیراز، با اشاره به آیات سوره مبارکه یس و داستان «حبیب نجار» گفت: حبیب نجار در شرایطی که مردم در برابر پیامبران الهی ایستاده بودند، از آنان حمایت کرد و با استدلال به مردم یادآور شد که چرا نباید از فرستادگان خدا پیروی کرد.
وی افزود: پیامبران از جانب خود سخن نمیگویند، بلکه پیام خدا را به مردم میرسانند و وقتی فرمان خداوند به انسان رسید، باید در برابر آن تسلیم و مطیع باشد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با بیان اینکه یکی از دلایل ضرورت اطاعت از فرمان خدا، بازگشت انسان به سوی پروردگار است، گفت: همه انسانها در برابر اعمال خود مسئول هستند و در قیامت باید پاسخگوی رفتار و تصمیمهای خود باشند.
آیت الله دژکام ادامه داد: دانشجو، استاد، روحانی، معلم و هر فرد دیگری در جایگاه و مسئولیت خود باید بداند که اعمال او بدون پاسخ نخواهد ماند و انسان برای قیامت باید از امروز آماده شود.
وی با اشاره به وظیفه علما در هدایت جامعه تصریح کرد: اگر کسی حکم خدا را نمیداند، نخست باید او را ارشاد و آگاه کرد؛ زیرا پیش از امر به معروف، آگاهیبخشی و هدایت افراد نسبت به حکم الهی اهمیت دارد.
بیتفاوتی مؤمنان در برابر ناهنجاریها پذیرفتنی نیست
امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری اجتماعی مؤمنان اظهار کرد: نمیتوان در برابر ناهنجاریهایی که در جامعه مشاهده میشود، بیتفاوت بود و مسئولیت را فقط متوجه دیگران دانست.
وی افزود: هر فرد باید در محدوده توان و مسئولیت خود برای اصلاح جامعه تلاش کند و نمیتوان گفت چون مسئولیت اجرایی یا انتظامی نداریم، بنابراین هیچ وظیفهای بر عهده ما نیست.
انسان با علم به قیامت در جامعه مسئولانهتر رفتار میکند
آیت الله دژکام با اشاره به داستان حبیب نجار گفت: حبیب نجار برای خیرخواهی مردم ایستاد و در این راه به شهادت رسید؛ این رفتار به ما یاد میدهد که مؤمن نباید نسبت به سرنوشت جامعه و دیگران بیتفاوت باشد.
وی همچنین با اشاره به مفهوم «رحمان» در قرآن کریم گفت: خداوند متعال سرچشمه رحمت و فیض برای همه موجودات است و انسان باید با شناخت این حقیقت، از وابستگی به غیر خدا و قرار دادن امور دنیوی در جایگاه معبود پرهیز کند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به آخرت خاطرنشان کرد: اگر انسان حقیقت قیامت و پاسخگویی در برابر خداوند را باور داشته باشد، بسیاری از رفتارهای او در دنیا تغییر میکند و نسبت به اعمال خود و آثار آن در جامعه مسئولانهتر رفتار خواهد کرد.
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