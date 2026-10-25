وصول ۲۰ همت درآمد مالیاتی در فارس با رشد ۴۲ درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده ظهر یکشنبه در اجلاس مدیران مالیاتی استان فارس با تأکید بر نقش نظام مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از تولید گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور که متأثر از تحریم‌ها، شرایط اضطراری و ابهامات محیطی است، مدیریت هوشمندانه منابع، انضباط مالی، افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار درآمدهای عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به ضرورت حرکت از اقتصاد منبع‌محور به سمت اقتصاد دانش‌محور و ارزش‌آفرین افزود: همگام با توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی، نظام مالیاتی نیز باید به‌گونه‌ای عمل کند که کمترین فشار غیرضروری به واحدهای تولیدی و کارآفرینان وارد شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، پاسخگویی، قانون‌گرایی و تسهیل فرآیندهای اداری را از الزامات ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالیاتی دانست و گفت: تسریع و ساده‌سازی فرآیندها، تصمیم‌گیری‌های مستند و قانونی و تبیین صحیح مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی می‌تواند به شکل‌گیری تصویری شفاف و اطمینان‌بخش از نظام مالیاتی در جامعه کمک کند.

تقی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس در حوزه‌های گردشگری، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات سلامت بیان کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها به ایجاد محیطی امن، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

وی ثبات رویه‌های مالیاتی و احساس امنیت در فرآیند مالیات‌ستانی را از عوامل مؤثر بر تقویت مشارکت اقتصادی برشمرد و افزود: شفافیت و ثبات قوانین مالیاتی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در رشد و توسعه استان را فراهم کند.

نماینده وزیر اقتصاد در استان فارس همچنین تحقق عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از طریق مدیریت اطلاعات، شناسایی درآمدها و جلوگیری از کتمان درآمد را ضروری دانست و بر اجرای این اقدامات به دور از اعمال نفوذ و ساختارهای غیرشفاف تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد درآمدی استان گفت: با وجود نوسانات بازار، مشکلات واحدهای تولیدی و شرایط خاص اقتصادی، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در فارس وصول شده که نسبت به سال گذشته رشد ۴۲ درصدی داشته است.

تقی‌زاده اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» را از دیگر اقدامات مهم در حوزه مالیاتی استان برشمرد و گفت: این طرح با هدف جلب مشارکت مستقیم مردم و مؤدیان در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اجرا شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان با قدردانی از عملکرد مدیرکل امور مالیاتی استان، از حمایت‌های وی در پیگیری حقوق سرمایه انسانی، مطالبات کارکنان و توجه به سختی کار نیروهای مجموعه مالیاتی فارس تقدیر کرد.