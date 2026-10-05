پیشرفت ۸۵ درصدی دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کردستانی در نشست خبری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به مناسبت آغاز سال تحصیلی که ظهر دوشنبه در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: معاونت توسعه دانشگاه در دو حوزه مهم بودجه و تأمین اعتبار و مدیریت منابع انسانی فعالیت می‌کند و بودجه دانشگاه نیز از منابع عمومی و اختصاصی تشکیل می‌شود.

وی افزود: مصارف دانشگاه شامل هزینه‌های جاری و هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله پروژه‌های عمرانی، تجهیزات و تعمیرات اساسی است.

معاون توسعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با اشاره به چالش‌های مالی دانشگاه‌ها بیان کرد: در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، تورم و افزایش هزینه‌ها، مصارف دانشگاه‌ها از منابع آنها پیشی گرفته و ناترازی بودجه‌ای ایجاد شده است.

کردستانی ادامه داد: دانشگاه برای مدیریت این شرایط از طریق دریافت ردیف‌های بودجه‌ای از وزارت علوم و سازمان برنامه، افزایش درآمدهای اختصاصی، مدیریت وجوه نقد و تنظیم سررسیدها تلاش کرده است تعهدات خود را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه افزایش معمول بودجه عمومی دانشگاه‌ها حدود ۲۵ درصد است، گفت: در مقابل، افزایش قانونی حقوق کارکنان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و هزینه بسیاری از کالاها، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و خدمات نیز متناسب با تورم افزایش یافته است.

این مسئول افزود: به همین دلیل رشد هزینه‌ها بیشتر از رشد منابع بوده و این مسئله مدیریت بودجه دانشگاه را با چالش مواجه کرده است.

معاون توسعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با اشاره به سهم درآمدهای اختصاصی در بودجه دانشگاه گفت: درآمدهای اختصاصی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد منابع دانشگاه را تشکیل می‌دهد که بخشی از آن از شهریه دانشجویان ایرانی و خارجی و بخشی نیز از خدمات آموزشی و رفاهی تأمین می‌شود.

کردستانی ادامه داد: شهریه دانشجویان خارجی به یورو دریافت می‌شود و اخیراً مبنای دریافت آن نرخ صرافی بانک، نزدیک به نرخ روز، قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی دانشگاه گفت: دانشگاه حدود ۹۰۰ نفر نیروی انسانی دارد که حدود ۳۲۰ نفر آنها عضو هیئت علمی و سایر افراد نیز کارشناسان و نیروهای پشتیبان آموزشی، پژوهشی و خدماتی هستند.

معاون توسعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) افزود: فرایند منابع انسانی از استخدام بر اساس مجوزهای قانونی آغاز می‌شود و نگهداشت، توسعه، ارتقای مسیر شغلی و در نهایت بازنشستگی را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه در تمام گروه‌های آموزشی حداقل یک استاد شناخته‌شده در سطح کشور دارد و اعضای هیئت علمی و کارشناسان با توانمندی و روحیه بالا فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، رفاهی و پشتیبانی را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به مرحله‌ای از بلوغ و توسعه رسیده است، عنوان کرد: این دانشگاه در میان دانشگاه‌های کشور جایگاه مناسبی پیدا کرده و گروه‌های آموزشی مختلف از جمله حسابداری، شیمی و ادبیات فارسی دارای اعضای هیئت علمی و دستاوردهای پژوهشی قابل توجهی هستند.

معاون توسعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با اشاره به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دانشگاه گفت: محدودیت منابع مالی موجب کند شدن روند توسعه دانشگاه شده و چند پروژه نیمه‌تمام از جمله دانشکده علوم و تحقیقات، پروژه استخر و برخی طرح‌های رفاهی و خوابگاهی وجود دارد.

کردستانی تصریح کرد: دانشکده علوم و تحقیقات حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما به دلیل عدم تحقق کامل اعتبارات عمرانی هنوز به بهره‌برداری نرسیده و تلاش می‌شود این پروژه در سال جاری تکمیل شود.

وی در پایان درباره مولدسازی دارایی‌های دانشگاه نیز گفت: دانشگاه منابع و برنامه‌هایی در این زمینه دارد، اما وجود برخی موانع، از جمله در اختیار بودن ساختمانی با حدود ۸۵۰ مترمربع زمین در توحید توسط جهاد دانشگاهی، روند مولدسازی را با مشکل مواجه کرده است.