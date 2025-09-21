دانشگاه خواجه نصیر افزایش ۲۰ درصدی غذای دانشجویی را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با اعلام نرخ جدید غذای روزانه دانشجویان، تاکید کرد که این قیمت‌ها مطابق با نامه ابلاغی صندوق رفاه دانشجویان تعیین شده است، هرچند دانشگاه با وجود مشکلات مالی و کمبود بودجه، از افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها استقبال نکرده است. بر این اساس، نرخ غذای کم‌هزینه برای دانشجویان روزانه ۱۱ هزار تومان، غذای متوسط ۱۷ هزار تومان و غذای پرهزینه ۲۲ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین برای دانشجویان نوبت دوم و شهریه‌پرداز، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه و با اعمال تخفیف بر اساس قیمت تمام شده، قیمت‌ها به شرح زیر اعلام شده است: غذای کم‌هزینه با ۷۵ درصد تخفیف ۳۵ هزار تومان، غذای متوسط با ۶۷ درصد تخفیف ۵۵ هزار تومان و غذای پرهزینه با ۵۰ درصد تخفیف ۹۵ هزار تومان است.

در توضیح دلایل این تفاوت و اهمیت موضوع، دانشگاه یادآور شد که دوره‌های نوبت دوم و شهریه‌پرداز با هدف افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه و فراهم کردن امکان ادامه تحصیل برای دانشجویانی که هزینه‌های خود را بر عهده دارند ایجاد شده‌اند. با گذشت زمان، تعیین نرخ شهریه و افزایش آن متناسب با هزینه‌های واقعی و خدمات رفاهی ارائه شده نبوده و خدماتی مانند خوابگاه و تغذیه یارانه‌ای نیز به این دوره‌ها اضافه شده است. در نتیجه، دوره‌های نوبت دوم و شهریه‌پرداز به جای درآمدزایی برای دانشگاه، به محل هزینه تبدیل شده‌اند و یارانه خدمات رفاهی ارائه شده به این دانشجویان، بدون لحاظ هزینه‌های آموزشی و پژوهشی، از شهریه دریافت شده پیشی گرفته است.

دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد که ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای همه دانشجویان باید عادلانه باشد، اما منابع محدود دانشگاه توان ارائه یارانه یکسان به همه دانشجویان را ندارد. اگر خدمات رفاهی یارانه‌ای به صورت یکسان ارائه شود، بخشی از بودجه آموزشی و پژوهشی و کیفیت خدمات رفاهی اکثریت دانشجویان به نفع دانشجویان شهریه‌پرداز مصرف خواهد شد که عادلانه نیست و یکی از عوامل کاهش کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی دانشگاه به شمار می‌رود.

در نهایت، افزایش قیمت غذای دانشجویان نوبت دوم و شهریه‌پرداز، هرچند منابع دانشگاه را به طور چشمگیر افزایش نمی‌دهد و مشکلات مالی را حل نمی‌کند، اما گامی برای اصلاح روند ناعادلانه محسوب می‌شود. علاوه بر این، دانشجویان این دوره‌ها با مشارکت در بخشی از هزینه‌های تحصیلی خود، از مزیت دریافت گواهی دانش‌آموختگی در پایان دوره با سهولت بیشتر و بدون پرداخت هزینه اضافی بهره‌مند می‌شوند، به گونه‌ای که کل هزینه یک مقطع تحصیلی ممکن است در این دوره‌ها حتی کمتر از دوره روزانه تمام شود.