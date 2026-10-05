به گزارش خبرگزاری مهر، «میقات در بیت‌الجواد(ع)» به قلم رضوان متولی حبیبی، روایت شکل‌گیری خانه‌ای در کربلاست که به همت یک جوان ایرانی برای اسکان زائرانی فراهم شد که در سفر زیارت امام حسین(ع) با محدودیت مالی یا دشواری پیدا کردن محل اقامت روبه‌رو بودند.

نخستین روایت کتاب با عنوان «حظ حضور» به ماجرای شکل‌گیری بیت‌الجواد می‌پردازد. در این روایت، دکتر زهیر، با نام مستعار عبدالجواد، در پی اجاره خانه‌ای در کربلا برای اقامت زائران است، اما مبلغ پیشنهادی مالک بیش از توان اوست. ماجرا در ادامه با توسل به امام رضا(ع) و تصمیم مالک برای واگذاری خانه با مبلغی کمتر از پیشنهاد اولیه، مسیر دیگری پیدا می‌کند و خانه در ایام شهادت امام جواد(ع) با نام «بیت‌الجواد(ع)» آغاز به کار می‌کند.

روایت‌های بعدی کتاب، هرکدام بخشی از تجربه زائرانی را بازگو می‌کنند که در مسیر زیارت با بیت‌الجواد پیوند خورده‌اند. «سفری به سرزمین عشق»، «حاجت‌های کوچک»،«بیت‌الجواد، پناه ضحی»، «نذر پرچم»، «قرعه عشق»، «زیر سایه حضرت ام‌البنین»، «بی‌قراری ربابه»، «بوی سبیل و حرم حبیب»، «هدیه علی‌اصغر»، «شفاعتی از کربلا»، «زمزمه آرام»، «سفری از دل به ضریح»، «نوری از پشت دیوار» و «اندوه محمدباقر» دیگر روایت‌های این کتاب هستند.

در این مجموعه، بیت‌الجواد(ع) فقط یک محل اقامت نیست؛ نقطه اتصال روایت‌هایی از زائرانی است که هرکدام با حاجتی، دلتنگی یا نیازی راهی کربلا شده‌اند و بخشی از تجربه سفر خود را در این خانه به یادگار گذاشته‌اند.

کتاب «میقات در بیت‌الجواد(ع)» نوشته رضوان متولی حبیبی از سوی انتشارات به‌نشر در قطع رقعی با طراحی جلد و صفحه‌آرایی محمدجواد بختیاریان منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از سایت انتشارات یا فروشگاه‌های کتاب انتشارات به‌نشر در مشهد و سراسر کشور تهیه کنند.