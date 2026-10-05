روایت ایستادگی زنان ایران در شب خاطره «آقای شهید»

به گزارش خبرگزاری مهر، شب خاطره ویژه بانوان با عنوان «آقای شهید» با حضور جمعی از بانوان فعال فرهنگی، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در این موزه برگزار شد.

در این مراسم، امیر سرتیپ دوم محمدرضا فولادی، رئیس سازمان پیشکسوتان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ضمن خیرمقدم به حاضران، بانوان را از پیشگامان و میدان‌داران عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و بر نقش آنان در تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع مقدس تأکید کرد.

در ادامه، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به شرایط کشور و ضرورت افزایش تاب‌آوری اجتماعی، حضور و انسجام مردم را از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور برشمرد و گزارشی از اقدامات مدیریت شهری تهران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه حمایت از مردم در جریان جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان و پس از آن، ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات شهری، فعالیت‌های فرهنگی و حمایت‌های اجتماعی، بر ضرورت خدمت‌رسانی و تقویت تاب‌آوری مردم در شرایط دشوار تأکید کرد.

زهره الهیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و پزشک، دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به ابعاد جنگ شناختی، بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.

وی با طرح موضوع «حکمرانی تاب‌آور» و «حکمرانی پیشران»، نقش مردم و جریان‌های اجتماعی را در تقویت سرمایه اجتماعی و پشتیبانی از نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد و بر ضرورت تصمیم‌گیری به‌موقع، مدیریت جهادی و افزایش مشارکت مردم تأکید نمود.

یکی از بخش‌های ویژه این مراسم، روایت همسر شهید بهمن اسفندیاری یکی از شهدای ناو دنا از زندگی مشترک، شهادت همسرش و دشواری‌های زندگی فرزند خردسال خانواده پس از شهادت پدر بود.

وی با بیان خاطراتی از همسر شهید خود، از آرزوهای او برای خدمت به کشور و شهادت سخن گفت و با اشاره به تجربه خانواده‌های شهدا اظهار کرد: صبر در مکتب اهل‌بیت(ع) به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه به معنای حفظ کرامت و ادامه دادن مسیر در دل مصیبت و سختی است.

این بانوی ایثارگر همچنین دفاع مقدس را حقیقتی جاری و مستمر دانست و تأکید کرد که خانواده‌های شهدا خود را امانت‌دار خون شهیدان می‌دانند و تلاش می‌کنند با تربیت نسل آینده، مسیر عزت و سربلندی ایران را ادامه دهند.

در ادامه این مراسم، از کتاب «چشم‌ها و نقش‌ها؛ روایت زنان در جنگ» رونمایی شد. این اثر به کوشش اکرم‌السادات افضلی، عضو انجمن علمی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیته امور بانوان و خانواده جمعیت اعتلا، تدوین شده و به روایت نقش و ایستادگی زنان در روزهای جنگ می‌پردازد.

همچنین از جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، از جمله خانواده‌های شهید اسفندیاری، شهید مهدی محمدزاده، شهیده پروین حامل توانایی، شهید صادق مددی، شهید بهزاد منصوری، شهید عوض‌علی ضیایی، شهید دکتر مهدی عباسی، شهید مصطفی نکویی و شهید شادمانی تجلیل شد.

در بخش دیگری از مراسم نیز از مادران دارای سه فرزند و بیشتر تقدیر شد و بر نقش مادران در تربیت نسل آینده و تداوم ارزش‌های خانواده و ایثار تأکید شد.

شب خاطره ویژه بانوان «آقای شهید» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، روایت خاطرات خانواده‌های شهدا و تأکید بر نقش زنان در حفظ و انتقال میراث دفاع مقدس به نسل‌های آینده به کار خود پایان داد.