توسعه اقتصاد محلی با برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق در اردبیل

جلیل جباری در حاشیه نخستین رویداد ملی توسعه اقتصاد خلاق محلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری اولین رویداد ملی صنایع خلاق و اقتصاد خلاق محلی در مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی هستیم که به توسعه اقتصاد محلی کمک میکند و از حوزه صنایع دستی در جهت بازاریابی و حمایت از تولید حمایت خواهد داشت.

وی با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی در استان اردبیل افزود: پارک علم و فناوری با ایجاد هسته های خلاق و دانش‌بنیان سعی دارد به کمک صنایع دستی بیاید. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ خانه خلاق و دانش‌بنیان در استان فعال است که تعدادی از آنها در حوزه صنایع دستی با اداره کل میراث فرهنگی همکاری دارند. این مراکز با حفظ اصالت، مواد اولیه بومی و سنتی و همچنین حفظ زیبایی‌شناسی، به کاربردی‌سازی و بازارپسندی صنایع دستی کمک می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل هدف از برگزاری این رویداد را بازاریابی، افزایش تولید و کاربردی کردن صنایع دستی استان در کنار صنایع خلاق عنوان کرد و یادآور شد: خوشبختانه با همکاری پارک علم و فناوری استان، حدود ۶۵ خانه خلاق و شرکت دانش‌بنیان به کمک حوزه صنایع دستی آمده‌اند. لازم به ذکر است از ۶۰۰ رشته صنایع دستی کشور، ۶۰ رشته در استان اردبیل فعال است.