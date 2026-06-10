  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

توسعه اقتصاد محلی با برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق در اردبیل

توسعه اقتصاد محلی با برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق در اردبیل

اردبیل- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: برگزاری رویداد ملی صنایع و اقتصاد خلاق محلی در اردبیل به توسعه اقتصاد محلی کمک می کند.

جلیل جباری در حاشیه نخستین رویداد ملی توسعه اقتصاد خلاق محلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری اولین رویداد ملی صنایع خلاق و اقتصاد خلاق محلی در مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی هستیم که به توسعه اقتصاد محلی کمک میکند و از حوزه صنایع دستی در جهت بازاریابی و حمایت از تولید حمایت خواهد داشت.

وی با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی در استان اردبیل افزود: پارک علم و فناوری با ایجاد هسته های خلاق و دانش‌بنیان سعی دارد به کمک صنایع دستی بیاید. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ خانه خلاق و دانش‌بنیان در استان فعال است که تعدادی از آنها در حوزه صنایع دستی با اداره کل میراث فرهنگی همکاری دارند. این مراکز با حفظ اصالت، مواد اولیه بومی و سنتی و همچنین حفظ زیبایی‌شناسی، به کاربردی‌سازی و بازارپسندی صنایع دستی کمک می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل هدف از برگزاری این رویداد را بازاریابی، افزایش تولید و کاربردی کردن صنایع دستی استان در کنار صنایع خلاق عنوان کرد و یادآور شد: خوشبختانه با همکاری پارک علم و فناوری استان، حدود ۶۵ خانه خلاق و شرکت دانش‌بنیان به کمک حوزه صنایع دستی آمده‌اند. لازم به ذکر است از ۶۰۰ رشته صنایع دستی کشور، ۶۰ رشته در استان اردبیل فعال است.

کد مطلب 6856426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها