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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

افتتاح کارگاه‌های هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی در اردبیل

افتتاح کارگاه‌های هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی در اردبیل

اردبیل- مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل، از افتتاح کارگاه‌های تخصصی هوش مصنوعی، پنل‌های خورشیدی و خانه هوشمند در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهبود به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل، ضمن تبریک این روز به همه اصحاب رسانه، قلم و اطلاع‌رسانی، به ویژه خبرنگاران پرتلاش استان، از زحمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

وی با تأکید بر رسالت خبرنگاران در انعکاس مشکلات و مسائل جامعه به مسئولان و نقش آنان در مطالبه‌گری برای حل این مسائل، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای، به عنوان یکی از نهادهای متولی تربیت نیروی انسانی و سرمایه‌های انسانی، نقشی کلیدی در تحول اقتصادی و اجتماعی استان ایفا می کند.

افتتاح کارگاه‌های هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی در اردبیل

بهبود با اشاره به تغییرات سریع فناوری و حرکت اقتصاد به سمت مشاغل نوظهور و خلاق، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری و سال گذشته، برنامه‌ریزی ما بر آموزش‌های نوین و ایجاد کارگاه‌های جدید متمرکز بوده است. در این راستا، اعتباراتی برای خرید تجهیزات کارگاه‌های هوش مصنوعی، نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی و خانه هوشمند اختصاص یافت و خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ موفق به افتتاح این کارگاه‌ها شدیم. امیدواریم این اقدامات گامی مؤثر در جهت توسعه هرچه بیشتر استان باشد.

کد مطلب 6915840

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