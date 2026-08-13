به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهبود به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل، ضمن تبریک این روز به همه اصحاب رسانه، قلم و اطلاعرسانی، به ویژه خبرنگاران پرتلاش استان، از زحمات و تلاشهای آنان قدردانی کرد.
وی با تأکید بر رسالت خبرنگاران در انعکاس مشکلات و مسائل جامعه به مسئولان و نقش آنان در مطالبهگری برای حل این مسائل، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای، به عنوان یکی از نهادهای متولی تربیت نیروی انسانی و سرمایههای انسانی، نقشی کلیدی در تحول اقتصادی و اجتماعی استان ایفا می کند.
بهبود با اشاره به تغییرات سریع فناوری و حرکت اقتصاد به سمت مشاغل نوظهور و خلاق، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری و سال گذشته، برنامهریزی ما بر آموزشهای نوین و ایجاد کارگاههای جدید متمرکز بوده است. در این راستا، اعتباراتی برای خرید تجهیزات کارگاههای هوش مصنوعی، نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی و خانه هوشمند اختصاص یافت و خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ موفق به افتتاح این کارگاهها شدیم. امیدواریم این اقدامات گامی مؤثر در جهت توسعه هرچه بیشتر استان باشد.
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