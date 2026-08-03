مهران اوچی اردبیلی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ۱۶ مرداد، سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، به تمام جهادگران عرصههای پژوهش، فناوری و فرهنگ، با اشاره به راهاندازی جهاد دانشگاهی استان اردبیل در سال ۱۳۸۰، اظهار کرد: این مجموعه همگام با بدنه جهاد دانشگاهی کشور، فعالیتهای خود را در حوزههای فرهنگی، آموزشهای مهارتی، پژوهش و فناوری دنبال میکند.
وی به یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهشی این مرکز اشاره کرد و افزود: در حوزه سلامت باروری، با بومیسازی بخشی از دانش فنی پژوهشگاه رویان، مرکز خدمات تخصصی نازایی و ناباروری قفقاز راهاندازی شده است. این مرکز حاصل تلاش ۱۳ تا ۱۴ ساله همکاران ما بوده و تاکنون بیش از ۳۴۰۰ نوزاد به خانوادههای نابارور تقدیم شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۶ هزار خدمت پزشکی به هماستانیهای عزیز ارائه شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات فرهنگی این نهاد اشاره کرد و گفت: ایجاد «خانه فرهنگ» بهعنوان یک فضای اشتراکی برای حضور مؤثر جوانان، بهویژه دانشجویان، در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری، از برنامههای شاخص ماست که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان در حال اجراست.
اوچی اردبیلی در مورد فعالیتهای مرکز رشد جهاد دانشگاهی نیز گفت: این مرکز با جذب ۲۲ شرکت و بیش از ۳۲ ایده فناورانه، زمینهساز رشد واحدهای نوپا شده است. از این میان، دو واحد موفق به اخذ دانشبنیانی شدهاند و یک واحد نیز در حوزه صنایع خلاق فعالیت میکند. دستاوردهای این مجموعه شامل ۲۱ مورد ثبت اختراع، چهار جلد کتاب و دهها مقاله علمی است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل در پایان به آموزشهای مهارتی اشاره کرد و گفت: شناسایی نیازهای مخاطبان، بهویژه فارغالتحصیلان، و ارائه دورههایی مانند کمکپرستاری و ایمپلنت دندانپزشکی، با هدف ارتقای سطح مهارت و اشتغالزایی جوانان، از دغدغههای اصلی ماست.
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