به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ازسرگیری پروازها به مقصد کراچی از دو مبدأ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و فرودگاه مشهد را اعلام کرد و بر اساس برنامه جدید، هر هفته یک پرواز از تهران و یک پرواز از مشهد به مقصد کراچی انجام می‌شود.

براساس اطلاعیه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، نخستین پرواز مسیر مشهد - کراچی - مشهد پس از وقفه، روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) انجام شد و پرواز برگشت این مسیر نیز بامداد چهارشنبه (۱۵ مهر) در فرودگاه مشهد به زمین نشست.

بر اساس برنامه پروازی ایران‌ایر، مسیر مشهد - کراچی - مشهد روزهای سه‌شنبه هر هفته برقرار خواهد بود.

همچنین در ادامه روند ازسرگیری پروازهای کراچی، مسیر تهران - کراچی - تهران نیز روزهای دوشنبه هر هفته انجام می‌شود.

با برقراری مجدد پروازهای کراچی از دو مبدأ تهران و مشهد، این مسیر بار دیگر در شبکه پروازهای بین‌المللی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

طبق اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پروازهای تهران - استانبول، مشهد - استانبول، تهران - نجف و اصفهان - نجف نیز در شبکه پروازی بین‌المللی این شرکت برقرار است.