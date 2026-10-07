  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

پروازهای ایران‌ایر به کراچی از تهران و مشهد ازسرگرفته شد

پروازهای ایران‌ایر به کراچی از تهران و مشهد ازسرگرفته شد

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ازسرگیری پروازهای کراچی از دو مبدأ تهران و مشهد را اعلام کرد و بر اساس برنامه جدید، هر هفته یک پرواز از فرودگاه امام (ره) و مشهد به مقصد کراچی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ازسرگیری پروازها به مقصد کراچی از دو مبدأ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و فرودگاه مشهد را اعلام کرد و بر اساس برنامه جدید، هر هفته یک پرواز از تهران و یک پرواز از مشهد به مقصد کراچی انجام می‌شود.

براساس اطلاعیه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، نخستین پرواز مسیر مشهد - کراچی - مشهد پس از وقفه، روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) انجام شد و پرواز برگشت این مسیر نیز بامداد چهارشنبه (۱۵ مهر) در فرودگاه مشهد به زمین نشست.

بر اساس برنامه پروازی ایران‌ایر، مسیر مشهد - کراچی - مشهد روزهای سه‌شنبه هر هفته برقرار خواهد بود.

همچنین در ادامه روند ازسرگیری پروازهای کراچی، مسیر تهران - کراچی - تهران نیز روزهای دوشنبه هر هفته انجام می‌شود.

با برقراری مجدد پروازهای کراچی از دو مبدأ تهران و مشهد، این مسیر بار دیگر در شبکه پروازهای بین‌المللی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

طبق اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پروازهای تهران - استانبول، مشهد - استانبول، تهران - نجف و اصفهان - نجف نیز در شبکه پروازی بین‌المللی این شرکت برقرار است.

کد مطلب 6970906
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها