به گزارش خبرنگار مهر، زهرا جعفری ندوشن ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح مأموریت‌های اداره‌کل استاندارد استان یزد اظهار کرد: رسالت اصلی استاندارد، اطمینان‌بخشی به جامعه درباره سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها و خدماتی است که مردم از آنها استفاده می‌کنند و در این راستا نظارت بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری در مراحل تولید، عرضه، صادرات و واردات انجام می‌شود.

وی افزود: فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اوزان و مقیاس‌ها دنبال می‌شود که بخش قابل توجهی از ارتباط مستقیم مردم با استاندارد در حوزه ارزیابی انطباق و سنجش صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری است.

انجام حدود ۱۰ هزار بازرسی از بازار

مدیرکل استاندارد استان یزد با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه نظارت بر بازار گفت: سال گذشته حدود ۱۰ هزار مورد بازرسی از بازار انجام شد و بیش از ۶۰۰ نمونه نیز از سطح بازار خریداری و برای بررسی و آزمون به آزمایشگاه ارسال شد.

جعفری ندوشن ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد نمونه‌های مورد آزمون با استانداردهای مربوطه مطابقت داشتند و در مواردی که مغایرت مشاهده شود، متناسب با نوع تخلف اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر در بازرسی از بازار مشخص شود کالایی که مشمول استاندارد اجباری است بدون نشان استاندارد عرضه می‌شود، ابتدا منشأ تولید آن شناسایی خواهد شد. اگر تولیدکننده در استان یزد باشد، موضوع از سوی اداره‌کل استاندارد استان پیگیری می‌شود و در صورت تولید در استان دیگر، مراتب به اداره‌کل استاندارد همان استان اعلام می‌شود.

کالاهای فاقد استاندارد از بازار جمع‌آوری می‌شوند

مدیرکل استاندارد استان یزد با تشریح روند برخورد با کالاهای فاقد استاندارد گفت: در مرحله نخست، محصول از سطح عرضه جمع‌آوری و توقیف می‌شود و در موارد حساس، به‌ویژه محصولات غذایی و کالاهایی که با سلامت و ایمنی مردم ارتباط مستقیم دارند، علاوه بر توقیف، نمونه‌برداری و آزمایش نیز انجام می‌شود.

وی افزود: اگر نتیجه آزمایش وجود مشکل در محصول را تأیید کند، متناسب با نوع تخلف اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود و در صورت تکرار تخلف نیز پرونده برای پیگیری قضایی تشکیل خواهد شد.

رصد بازار برای شناسایی تولیدات زیرزمینی

جعفری ندوشن با تأکید بر اهمیت نظارت بر سطح عرضه اظهار کرد: علاوه بر رصد واحدهای تولیدی، بازار نیز باید به صورت مستمر کنترل شود؛ چراکه ممکن است برخی واحدها خارج از چرخه نظارت و حتی به شکل زیرزمینی اقدام به تولید کالاهای مشمول استاندارد اجباری کنند.

وی ادامه داد: یکی از مسیرهای شناسایی این واحدها، بازرسی از بازار است و زمانی که کالایی فاقد استاندارد مشاهده می‌شود، منشأ تولید آن ردیابی خواهد شد تا مشخص شود محصول در داخل استان یا خارج از استان تولید شده است.

استاندارد به دنبال اثربخشی بازرسی‌هاست

مدیرکل استاندارد استان یزد با بیان اینکه صرف ارائه آمار بازرسی‌ها معیار موفقیت نیست، گفت: باید بررسی کنیم بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های انجام‌شده تا چه اندازه اثربخش بوده و آیا توانسته به بهبود کیفیت کالاها، افزایش ایمنی و ایجاد اطمینان در جامعه منجر شود.

جعفری ندوشن افزود: به همکاران نیز تأکید کرده‌ایم که صرفاً به تعداد اقدامات انجام‌شده توجه نکنند و اثر واقعی فعالیت‌ها را در جامعه مورد ارزیابی قرار دهند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره حقوق مردم اظهار کرد: بسیاری از اطلاعاتی که مردم به آن نیاز دارند، در اختیارشان نیست و رسانه‌ها می‌توانند این اطلاعات را به جامعه منتقل کنند. آگاهی مردم از حقوق خود موجب می‌شود دستگاه‌های اجرایی نیز با انگیزه، تعهد و پیگیری بیشتری وظایف خود را انجام دهند و پاسخگو باشند.

حمایت از تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت

مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: در کنار نظارت بر کالاها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سیاست ما این است که واحدهای تولیدی را در مسیر ارتقای کیفیت همراهی کنیم و آنها را صرفاً به عنوان واحدهایی تحت نظارت نبینیم.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت از جمله اقداماتی است که دنبال می‌شود تا مدیران کنترل کیفیت بتوانند نقش مؤثرتری در ارتقای کیفیت تولیدات داشته باشند و استاندارد را به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت محصولات خود به کار بگیرند.

جعفری ندوشن همچنین از تلاش برای کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت: تلاش کرده‌ایم فرآیندها را تا حد امکان کوتاه و زمان انجام امور را کاهش دهیم تا واحدهای تولیدی هنگام دریافت نشان استاندارد، درگیر مراجعات و بروکراسی غیرضروری نشوند.

بازگشت تجهیزات آزمایشگاهی به چرخه فعالیت

وی با اشاره به برنامه اداره‌کل استاندارد برای استفاده مجدد از ظرفیت آزمایشگاه‌های موجود اظهار کرد: برخی تجهیزات آزمایشگاهی اداره‌کل به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود، اما تلاش کرده‌ایم تجهیزات قابل استفاده را تعمیر و دوباره وارد چرخه فعالیت کنیم.

مدیرکل استاندارد استان یزد افزود: فعال بودن آزمایشگاه‌های اداره‌کل علاوه بر تسریع در بررسی نمونه‌ها، امکان کنترل و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های همکار را نیز فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در کنار ارسال نمونه به آزمایشگاه‌ها، اداره‌کل نیز می‌تواند به صورت تصادفی نمونه‌ها را بررسی و نتایج را کنترل کند.

تجهیز آزمایشگاه کاشی و سرامیک

جعفری ندوشن با اشاره به جایگاه استان یزد در صنعت کاشی و سرامیک گفت: سال گذشته آزمایشگاه کاشی و سرامیک اداره‌کل تجهیز شد و برخی تجهیزات مورد نیاز با توجه به به‌روزرسانی استانداردها تأمین و به چرخه فعالیت بازگشت.

وی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند در بررسی نمونه‌های مورد شکایت نیز مورد استفاده قرار گیرد تا در کوتاه‌ترین زمان مشخص شود محصول از نظر کیفیت با استانداردهای مربوطه مطابقت دارد یا خیر.

آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی به‌زودی بهره‌برداری می‌شود

مدیرکل استاندارد استان یزد همچنین از راه‌اندازی آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت: یکی از کاربردهای این آزمایشگاه، بررسی نمونه‌های مشکوک به قاچاق فرآورده‌های نفتی است که از سوی نیروی انتظامی ارسال می‌شود.

وی افزود: در این زمینه علاوه بر نمونه‌های مربوط به استان یزد، نمونه‌هایی از استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان نیز برای بررسی به یزد ارسال می‌شود.

جعفری ندوشن تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه سال گذشته خریداری شده و راه‌اندازی آن انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود این آزمایشگاه در یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

نظارت بر ترازوها، باسکول‌ها و نازل‌های سوخت

مدیرکل استاندارد استان یزد یکی دیگر از وظایف این اداره‌کل را نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری عنوان کرد و گفت: ترازوهای مورد استفاده در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی باید تأییدیه‌های لازم را داشته باشند و صحت عملکرد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: باسکول‌های جاده‌ای و سنگین نیز باید توسط شرکت‌های مورد تأیید استاندارد کالیبره شوند و بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت می‌شود.

جعفری ندوشن نظارت بر نازل‌های جایگاه‌های سوخت مایع و CNG را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: مقدار سوخت عرضه‌شده نیز باید مورد آزمون و بررسی قرار گیرد تا از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شود.

کنترل کیفیت و کمیت کالاها

وی با اشاره به آزمون‌های مربوط به کمیت کالاها اظهار کرد: نمونه‌برداری از کالاهای تولیدی و بررسی وزن و مقدار درج‌شده روی بسته‌بندی آنها نیز از وظایف استاندارد است تا مشخص شود مقدار واقعی محصول با اطلاعات درج‌شده مطابقت دارد.

مدیرکل استاندارد استان یزد افزود: در حوزه ارزیابی انطباق، نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات، آسانسورها، شهربازی‌ها، جایگاه‌های CNG و بخش‌های مختلفی که با ایمنی و حقوق مردم ارتباط دارند نیز انجام می‌شود.

جعفری ندوشن تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، افزایش صرف تعداد بازرسی‌ها نیست، بلکه نتیجه باید در ارتقای کیفیت، حفظ ایمنی و افزایش اطمینان مردم دیده شود.