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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

۲۵ واحد بسته‌بندی برنج مازندران در مسیر استانداردسازی است

۲۵ واحد بسته‌بندی برنج مازندران در مسیر استانداردسازی است

ساری- مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به فعالیت ۵۷ واحد بسته‌بندی برنج در استان، از مراجعه حدود ۲۵ واحد برای پیگیری فرایند استانداردسازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رحیمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات این اداره‌کل در حوزه نظارت بر کیفیت کالاها، استانداردسازی تجهیزات، فعالیت‌های آزمایشگاهی و تسهیل فرایند صادرات، اظهار کرد: استاندارد صرفاً به تعیین مشخصات فنی یک محصول محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی مانند ایمنی، کیفیت، هزینه تولید، دوام کالا و صرفه اقتصادی استفاده از آن را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: هدف از استانداردسازی این است که محصولات با کیفیت و کارایی مشخص، هزینه مناسب و حداقل مخاطرات برای مصرف‌کننده تولید و عرضه شوند. در این مسیر، تولیدکنندگان باید بتوانند ضمن مدیریت هزینه‌ها، کیفیت محصول خود را حفظ کنند و کالایی به بازار ارائه دهند که از نظر عملکرد و دوام نیز پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده باشد.

مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه استانداردسازی تصریح کرد: تعیین الزامات استاندارد باید متناسب با نوع کالا، سطح عملکرد مورد انتظار و نیاز بازار انجام شود. استانداردهای جدید علاوه بر مشخصات فنی، به موضوعاتی همچون بهره‌وری، صرفه اقتصادی و حفظ کیفیت محصول نیز توجه دارند.

توسعه استانداردسازی تجهیزات تفریحی

رحیمی با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل استاندارد مازندران در حوزه تجهیزات تفریحی اظهار کرد: افزایش کمی و کیفی استانداردسازی تجهیزات تفریحی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار این مجموعه قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای توسعه نظارت بر این بخش انجام می‌شود.

وی افزود: توجه به الزامات استاندارد در تجهیزات تفریحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ارتقای سطح انطباق این تجهیزات با معیارهای فنی و ایمنی می‌تواند در افزایش اطمینان استفاده‌کنندگان مؤثر باشد.

مدیرکل استاندارد مازندران در ادامه به فعالیت آزمایشگاه‌های تخصصی و همکار اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه‌های مستقر در اداره‌کل و آزمایشگاه‌های همکار دارای صلاحیت، در انجام آزمون‌های کنترل کیفی و بررسی نمونه‌های مختلف نقش مؤثری دارند.

رحیمی با تأکید بر اهمیت نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی در ارزیابی کیفیت کالاها افزود: آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت با انجام آزمون‌های تخصصی، زمینه بررسی انطباق محصولات با الزامات تعیین‌شده را فراهم می‌کنند و نتایج این بررسی‌ها در فرایندهای نظارتی و ارزیابی کیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس وظایف قانونی خود، مسئولیت‌های مهمی در زمینه تعیین الزامات استاندارد و نظارت بر اجرای آن‌ها بر عهده دارد و فعالیت آزمایشگاه‌های تخصصی و همکار نیز در چارچوب ضوابط و صلاحیت‌های مربوط انجام می‌شود.

رحیمی با اشاره به مسئولیت‌های نظارتی این اداره‌کل در حوزه تجهیزات سنجش اظهار کرد: بازرسی از نازل‌های عرضه سوخت مایع، باسکول‌های جاده‌ای، ترازوهای فروشگاهی و سایر ابزارهای اندازه‌گیری از جمله فعالیت‌های مستمر کارشناسان استاندارد است.

وی افزود: کارشناسان با مراجعه به واحدهای صنفی، مراکز عرضه سوخت و دیگر بخش‌های مرتبط، صحت عملکرد تجهیزات سنجش را بررسی می‌کنند تا از اعتبار اندازه‌گیری‌ها و رعایت الزامات مربوط اطمینان حاصل شود.

مدیرکل استاندارد مازندران با بیان اینکه این نظارت‌ها در طول سال ادامه دارد، گفت: کنترل صحت عملکرد ابزارهای اندازه‌گیری در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد اطمینان در معاملات نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی همچنین طرح پیش‌بسته‌بندی را از برنامه‌های مهم سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه کنترل کمیت کالاها دانست و اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، بررسی وزن، حجم و مقدار واقعی محصولات بسته‌بندی‌شده و جلوگیری از بروز مغایرت میان مقدار درج‌شده روی بسته و محتوای آن است.

رحیمی ادامه داد: اجرای این طرح در سال‌های اخیر به کاهش مغایرت‌های مربوط به کمیت محصولات کمک کرده است و نظارت‌ها برای اطمینان از رعایت الزامات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: نظارت بر کمیت کالاهای بسته‌بندی‌شده، در کنار کنترل کیفیت، از اقداماتی است که می‌تواند شفافیت بازار را افزایش دهد و اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات عرضه‌شده را تقویت کند.

کد مطلب 6974344

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