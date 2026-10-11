به گزارش خبرنگار مهر، عباس رحیمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات این اداره‌کل در حوزه نظارت بر کیفیت کالاها، استانداردسازی تجهیزات، فعالیت‌های آزمایشگاهی و تسهیل فرایند صادرات، اظهار کرد: استاندارد صرفاً به تعیین مشخصات فنی یک محصول محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی مانند ایمنی، کیفیت، هزینه تولید، دوام کالا و صرفه اقتصادی استفاده از آن را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: هدف از استانداردسازی این است که محصولات با کیفیت و کارایی مشخص، هزینه مناسب و حداقل مخاطرات برای مصرف‌کننده تولید و عرضه شوند. در این مسیر، تولیدکنندگان باید بتوانند ضمن مدیریت هزینه‌ها، کیفیت محصول خود را حفظ کنند و کالایی به بازار ارائه دهند که از نظر عملکرد و دوام نیز پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده باشد.

مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه استانداردسازی تصریح کرد: تعیین الزامات استاندارد باید متناسب با نوع کالا، سطح عملکرد مورد انتظار و نیاز بازار انجام شود. استانداردهای جدید علاوه بر مشخصات فنی، به موضوعاتی همچون بهره‌وری، صرفه اقتصادی و حفظ کیفیت محصول نیز توجه دارند.

توسعه استانداردسازی تجهیزات تفریحی

رحیمی با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل استاندارد مازندران در حوزه تجهیزات تفریحی اظهار کرد: افزایش کمی و کیفی استانداردسازی تجهیزات تفریحی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار این مجموعه قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای توسعه نظارت بر این بخش انجام می‌شود.

وی افزود: توجه به الزامات استاندارد در تجهیزات تفریحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ارتقای سطح انطباق این تجهیزات با معیارهای فنی و ایمنی می‌تواند در افزایش اطمینان استفاده‌کنندگان مؤثر باشد.

مدیرکل استاندارد مازندران در ادامه به فعالیت آزمایشگاه‌های تخصصی و همکار اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه‌های مستقر در اداره‌کل و آزمایشگاه‌های همکار دارای صلاحیت، در انجام آزمون‌های کنترل کیفی و بررسی نمونه‌های مختلف نقش مؤثری دارند.

رحیمی با تأکید بر اهمیت نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی در ارزیابی کیفیت کالاها افزود: آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت با انجام آزمون‌های تخصصی، زمینه بررسی انطباق محصولات با الزامات تعیین‌شده را فراهم می‌کنند و نتایج این بررسی‌ها در فرایندهای نظارتی و ارزیابی کیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس وظایف قانونی خود، مسئولیت‌های مهمی در زمینه تعیین الزامات استاندارد و نظارت بر اجرای آن‌ها بر عهده دارد و فعالیت آزمایشگاه‌های تخصصی و همکار نیز در چارچوب ضوابط و صلاحیت‌های مربوط انجام می‌شود.

رحیمی با اشاره به مسئولیت‌های نظارتی این اداره‌کل در حوزه تجهیزات سنجش اظهار کرد: بازرسی از نازل‌های عرضه سوخت مایع، باسکول‌های جاده‌ای، ترازوهای فروشگاهی و سایر ابزارهای اندازه‌گیری از جمله فعالیت‌های مستمر کارشناسان استاندارد است.

وی افزود: کارشناسان با مراجعه به واحدهای صنفی، مراکز عرضه سوخت و دیگر بخش‌های مرتبط، صحت عملکرد تجهیزات سنجش را بررسی می‌کنند تا از اعتبار اندازه‌گیری‌ها و رعایت الزامات مربوط اطمینان حاصل شود.

مدیرکل استاندارد مازندران با بیان اینکه این نظارت‌ها در طول سال ادامه دارد، گفت: کنترل صحت عملکرد ابزارهای اندازه‌گیری در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد اطمینان در معاملات نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی همچنین طرح پیش‌بسته‌بندی را از برنامه‌های مهم سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه کنترل کمیت کالاها دانست و اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، بررسی وزن، حجم و مقدار واقعی محصولات بسته‌بندی‌شده و جلوگیری از بروز مغایرت میان مقدار درج‌شده روی بسته و محتوای آن است.

رحیمی ادامه داد: اجرای این طرح در سال‌های اخیر به کاهش مغایرت‌های مربوط به کمیت محصولات کمک کرده است و نظارت‌ها برای اطمینان از رعایت الزامات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: نظارت بر کمیت کالاهای بسته‌بندی‌شده، در کنار کنترل کیفیت، از اقداماتی است که می‌تواند شفافیت بازار را افزایش دهد و اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات عرضه‌شده را تقویت کند.