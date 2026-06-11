محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده جوی پایدار روی استان تا اوایل هفته آینده است.
وی افزود: از بعدازظهر امروز تا اواخر روز شنبه، وزش بادها بهویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به میزان وزش باد، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد و طی این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیشبینی میشود.
وی توضیح داد: برای فردا تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت اما از روز شنبه شاهد آغاز روند کاهشی دما در سطح استان خواهیم بود.
سبزهزاری بیان کرد: در شبانهروز گذشته آغاجاری با دمای ۴۷.۷ و ایذه با دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان گفت: در این مدت بیشینه دمای اهواز به ۴۷.۶ و کمینه آن به ۲۶.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
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