تداوم شرجی و آغاز موج گرمای ۵۰ درجه در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز همچنان احتمال رگبار و رعدوبرق نقطه‌ای در برخی نقاط استان از جمله ارتفاعات دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به آخرین وضعیت رطوبت هوا در استان افزود: تا اواسط وقت فردا تداوم جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی و شمالی و غربی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به وضعیت وزش باد و پدیده گردوغبار اشاره کرد و گفت: طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه سرعت وزش باد در بخش‌های شمال غربی و غربی و جنوبی و جنوب‌شرقی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی طی ساعاتی از بعدازظهرها وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز مواج است.

سبزه‌زاری درباره وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته هویزه با دمای ۴۸.۳ و دزپارت با ۲۵.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۸ و کمینه دمای ۲۹.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده است.