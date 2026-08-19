محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی امروز و فردا روند کاهش یک تا سه درجه‌ای دما مورد انتظار است؛ روز جمعه تغییر محسوسی در دما وجود نخواهد داشت و مجدداً از شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی امروز و فردا (به‌ویژه بعدازظهر امروز)، سرعت وزش باد در مناطق شمال‌غربی، غربی، جنوب‌غربی، جنوبی، مرکزی و بخش‌هایی از جنوب‌شرق و شرق استان در حد متوسط تا شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا خیزش گرد و خاک محلی و موقتی نیز در مناطق مستعد وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از روز جمعه تا اواسط روز یکشنبه، جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوب‌شرقی و جنوبی، موجب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد؛ شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج است.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: امیدیه با ۴۹.۹ درجه به عنوان گرمترین و ایذه با ۲۳.۵ درجه به عنوان خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۷.۹ و کمینه دمای ۳۱.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده است.