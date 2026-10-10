عملیات اجرایی محور مرزی پرتردد بورالان ماکو به طول ۸ کیلومتر آغاز شد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۳۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است، اظهار کرد: این پروژه با هدف تسهیل تردد اهالی مرزنشین منطقه، ایمن ‌سازی مسیرهای ارتباطی و ارتقای کیفی زیرساخت‌های جاده‌ای در مناطق مرزی، در دستور کار اداره کل راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، علاوه بر بهبود شرایط دسترسی روستاهای مرزی، شاهد تسهیل مراودات محلی، کاهش هزینه‌ها و افزایش ضریب ایمنی تردد در این نقطه حساس مرزی خواهیم بود.

‌شکری از اختصاص ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات حفاظتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در راستای ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش عمر مفید روسازی و کاهش هزینه‌های نگهداری، عملیات اسلاری‌سیل و آسفالت حفاظتی به طول ۸۰ کیلومتر در محورهای مواصلاتی استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف آب‌بندی سطح آسفالت، کاهش نفوذ آب، بهبود ایمنی و مقابله با فرسودگی سطحی راه‌ها در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: اجرای به‌ موقع عملیات نگهداری پیشگیرانه، ضمن افزایش دوام راه‌ها و بهبود کیفیت تردد، از گسترش خرابی‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری می‌کند.

اجرای یک‌ هزار و ۶۲۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای آذربایجان‌غربی

مدیرکل راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی از اجرای یک ‌هزار و ۶۲۰ کیلومتر خط‌ کشی در محورهای مواصلاتی استان طی نیمسال نخست سال جاری خبر داد و افزود: برای نیمه دوم سال جاری نیز اجرای ۲ هزار کیلومتر خط‌ کشی در محورهای استان برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه در کنار عملیات خط ‌کشی، ۲۱ تقاطع در محورهای مواصلاتی استان طی شش ‌ماهه نخست سال جاری آشکارسازی و ایمن‌سازی شده است، عنوان کرد: همچنین در این مدت ۲ هزار و ۷۰ تابلوی علائم اخطاری و انتظامی در محورهای استان تهیه و نصب شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی گفت: اجرای روشنایی نقطه‌ای در ۶ تقاطع از دیگر اقدامات انجام‌شده با هدف افزایش دید و ارتقای ایمنی تردد در محورهای آذربایجان‌غربی بوده است.

شکری خاطرنشان کرد: در نیمسال نخست سال جاری همچنین ۳۶ کیلومتر حفاظ بتنی مفصلی در محورهای استان نصب شده که در کنار خط‌کشی و سایر اقدامات ایمنی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راه‌ها دارد.