دشمن مأیوس از میدان به ترور روی آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی، در رزمایش بزرگ جان‌فدایان اردبیل با تأکید بر نقش مردم در حفظ استقلال و اقتدار کشور، اظهار کرد: حضور آگاهانه ملت ایران در صحنه‌های حساس، نشان‌دهنده وحدت ملی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با فشارهای اقتصادی، تهدیدها و اقدامات نظامی می‌توانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور مردم در صحنه نشان داد که محاسبات آنان درباره ایران، با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به ناکامی راهبردهای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: هنگامی که دشمن در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی با دشواری مواجه شد، فشار اقتصادی و دیگر ابزارهای مقابله را در دستور کار قرار داد، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، اتحاد و روحیه مقاومت، ایستادگی خود را حفظ کرد.

آیت الله عاملی مقاومت ملت ایران را عامل حفظ عزت و استقلال کشور دانست و بیان کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته، با وجود تحریم‌ها و فشارهای مختلف، بر حفظ استقلال و هویت خود تأکید کرده و نشان داده است که نمی‌توان اراده یک ملت را صرفاً با ابزارهای اقتصادی و سیاسی درهم شکست.

وی با اشاره به تحولات جنگ 12 روزه و جنگ رمضان تصریح کرد: این تحولات، بیانگر اهمیت خودباوری ملی، آمادگی در برابر تهدیدها و ضرورت بازنگری در برداشت قدرت‌های جهانی از ظرفیت‌های ملت ایران است.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: آنچه می‌تواند کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم نگه دارد، علاوه بر توانمندی‌های دفاعی، وحدت مردم، هوشیاری اجتماعی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی است؛ موضوعی که باید در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله عاملی با تأکید بر اینکه اردبیل در دفاع از انقلاب و ایران نقش‌آفرین بوده است گفت: مردم اردبیل همواره در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور و ارزش‌های دینی و ملی حضور داشته‌اند و این سابقه، مسئولیت اجتماعی و تاریخی مردم این خطه را در شرایط حساس، دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: مردم باید خود را صاحبان اصلی انقلاب بدانند و با احساس مسئولیت، مشارکت اجتماعی و حضور آگاهانه در صحنه، برای حفظ دستاوردهای کشور تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل افزود: استمرار این مسیر، به همدلی میان مردم و مسئولان، توجه به مطالبات جامعه و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد تا اعتماد عمومی تقویت شود و ظرفیت‌های ملی در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.

امام جمعه اردبیل اجتماع جان‌فدایان را نماد همبستگی ملی دانست و با اشاره به اهمیت اجتماعات مردمی تصریح کرد: حضور مردم در چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصتی برای نمایش همبستگی اجتماعی، اعلام پایبندی به استقلال کشور و تأکید بر مسئولیت مشترک در برابر آینده ایران باشد.

آیت الله عاملی همچنین بر ضرورت انتقال ارزش‌های ملی و دینی به نسل جوان تأکید کرد و گفت: آگاهی‌بخشی به جوانان، تبیین درست تحولات کشور و تقویت روحیه امید و مسئولیت‌پذیری، از الزامات حفظ انسجام اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار ایران، با حضور مسئولانه مردم و تلاش برای پیشرفت کشور پیوند دارد عنوان کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت توانمندی‌های داخلی و صیانت از استقلال کشور، باید در اولویت قرار گیرد تا ملت ایران بتواند با اتکا به ظرفیت‌های خود، مسیر توسعه و پیشرفت را دنبال کند.