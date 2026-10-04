بخش خصوصی موتور رویدادهای گردشگری فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی عصر یکشنبه در دیدار با مدیران و فعالان گردشگری فارس با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری این استان اظهار کرد: هدف ما این است که گردشگری فارس به یک فصل خاص محدود نشود و در تمام ماه‌های سال، زمینه‌ای برای حضور گردشگران فراهم باشد.

وی افزود: «اردیبهشت شیراز»، «مهر شیراز» و «دی‌ماه سپیدان» با محوریت ظرفیت‌های گردشگری و ورزش‌های زمستانی می‌توانند بخشی از این تقویم باشند و باید برای هر ماه، رویدادی متناسب با ظرفیت‌های استان تعریف شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ادامه داد: باید بتوانیم برای مسافرانی که می‌پرسند «چرا باید به شیراز بیایم؟» در هر ماه از سال پاسخی متفاوت و جذاب داشته باشیم.

مریدی با اشاره به برگزاری رویدادهای اخیر گردشگری در فارس گفت: بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها نقش محوری داشته و موفقیت رویدادهایی مانند «مهر شیراز» حاصل ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی فعالان گردشگری بوده است.

وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی در این رویدادها بیشتر نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را بر عهده داشته است، افزود: دستگاه اجرایی باید زمینه را برای اجرای ایده‌های فعالان بخش خصوصی فراهم کند تا ظرفیت‌های گردشگری استان به شکل مؤثرتری معرفی شود.

پیشنهاد ایجاد «نشان حبیب خدا و خلق خدا» در فارس

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند میان اقتصاد و فرهنگ، پیشنهاد ایجاد «نشان حبیب خدا و خلق خدا» برای تقدیر از خیرخواهان حوزه گردشگری را مطرح کرد.

مریدی با اشاره به اقدام برخی مدیران هتل‌های فارس در جریان سیل سال ۱۳۹۸ گفت: در حوزه گردشگری افرادی فعالیت می‌کنند که فراتر از وظایف حرفه‌ای خود، در مواقع نیاز به یاری مردم می‌شتابند و این اقدامات شایسته تقدیر و الگوسازی است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با تأیید نماینده ولی‌فقیه در استان، این نشان از سوی شورای فرهنگ یا اداره کل میراث فرهنگی به افرادی که در حوزه گردشگری مظهر خدمت و محبت به مردم بوده‌اند، اهدا شود.

فرهنگ باید به اقتصاد و اقتصاد به اخلاق پیوند بخورد

مریدی بر ضرورت استمرار تعامل میان علما، صاحب‌نظران و مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: پیوند میان فرهنگ و اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری فارس باشد.

وی افزود: هدف باید این باشد که فرهنگ به ثروت و اقتصاد به اخلاق پیوند بخورد تا توسعه گردشگری استان علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مثبتی نیز به همراه داشته باشد.