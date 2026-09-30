اقتدار پلیس مرکزی؛ انهدام ۲۷ باند و ضربه ۱۴ هزار میلیاردی به قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرزاد تاجره پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته فراجا، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۴۰ هزار نفر برای دریافت خدمات انتظامی به مقرهای پلیس در سراسر استان مرکزی مراجعه کردند که به طور میانگین روزانه بیش از ۸۵۰ مراجعه را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۳۵۴ هزار تماس مردمی با پلیس ۱۱۰ در استان مرکزی ثبت شده است‌، افزود: در این بازه زمانی بیش از ۵۰ هزار پرونده نیز به صورت الکترونیکی به دستگاه قضائی ارسال شده و بیش از هفت هزار نفر برای دریافت خدمات مشاوره‌ای به مراکز مشاوره پلیس مراجعه کرده‌اند.

کشف ۶۵ درصد سرقت‌های ثبت شده در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی گفت: در نیمه نخست امسال هفت هزار و ۶۰۰ فقره سرقت در این استان کشف شده و حدود ۶۵ درصد سرقت‌های ثبت شده به مرحله کشف رسیده است.

تاجره افزود: ۲۷ باند سارقان منازل، احشام و خودرو شناسایی و منهدم و ۱۰۸ نفر از اعضای این باندها دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۴ فقره قتل در استان رخ داده که تمامی پرونده‌ها منجر به شناسایی و دستگیری عاملان قتل شده است.

کشف یک تن و ۹۷۵ کیلوگرم موادمخدر

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با موادمخدر گفت: در نیمه نخست امسال یک تن و ۹۷۵ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کشف و یک‌هزار و ۸۷۶ قاچاقچی و خرده‌فروش موادمخدر دستگیر شدند.

وی افزود: در این مدت سه هزار و ۴۰۰ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز بازپروری تحویل داده شدند.

تاجره، تقویت ظرفیت مراکز بازپروری را در ساماندهی معتادان متجاهر مؤثر دانست و گفت: مقابله با این معضل تنها با اقدامات پلیس امکان‌پذیر نیست و نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است.

کشف کالاهای قاچاق و توقیف خودروهای شوتی

وی همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۱۴ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف و ۵۴۰ نفر از قاچاقچیان کالا و ارز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: در این مدت ۵۵۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل و ۳۹۷ دستگاه خودرو مرتبط با قاچاق نیز توقیف شد.

تاجره از توقیف ۱۷۷ دستگاه خودروی شوتی در محورهای استان خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با احتکار کالاهای اساسی نیز از ۴۹۱ انبار بازدید شده است.

بیش از ۱۹ هزار جرم سایبری در استان مرکزی ثبت شد

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به عملکرد پلیس فتا اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۱۹ هزار و ۱۴ فقره جرم سایبری در این استان ثبت شده که بیش از ۹۶ درصد این جرایم کشف شده است.

وی افزود: بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال از وجوه مرتبط با پرونده‌های سایبری مسدود و به حساب شاکیان بازگردانده شده و بیش از ۲۲ هزار مورد مشاوره تلفنی نیز از سوی پلیس فتا ارائه شده است.

تاجره در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تصادفات در استان مرکزی گفت: بررسی آمار حوادث رانندگی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جان‌باختگان حوادث رانندگی درون‌شهری را عابران پیاده تشکیل می‌دهند و توجه بیشتر به ایمنی عابران و رعایت مقررات از سوی رانندگان می‌تواند در کاهش این حوادث مؤثر باشد.

وی بی‌توجهی به جلو، انحراف و تجاوز به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات جاده‌ای در استان مرکزی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی گفت: کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای تنها با اقدامات پلیس محقق نمی‌شود و نیازمند همکاری رانندگان، دستگاه‌های متولی راه، مدیریت شهری و سایر مجموعه‌های مرتبط است.

هشت هزار و ۸۰۰ تماس با سامانه ۱۹۷

تاجره درباره عملکرد سامانه نظارت همگانی ۱۹۷ نیز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود هشت هزار و ۸۰۰ تماس با این سامانه ثبت شده که بیش از ۶۰۰ مورد آن مربوط به تقدیر و تشکر مردم، ۶۱۴ مورد پیشنهاد، بیش از سه هزار مورد راهنمایی و مشاوره و حدود دو هزار و ۳۰۰ مورد نیز انتقاد بوده است.

وی افزود: پیشنهادها و انتقادهای مردم توسط کارشناسان بررسی می‌شود و موارد قابل اجرا برای اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمات انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی مردم این استان در تأمین امنیت قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه و حضور گسترده و حمایتگرانه آنان در آیین تشییع و تدفین ۹ شهید، جلوه‌ای از مشارکت مردم در عرصه امنیت و آرامش جامعه بود.

وی نقش رسانه‌ها را در برقراری ارتباط میان پلیس و مردم مهم دانست و افزود: خبرنگاران پل ارتباطی پلیس و مردم هستند و اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و مسئولانه می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب جلوگیری کند.

برگزاری دوره‌های مهارتی برای سربازان

تاجره گفت: در نیمه نخست امسال ۷۷ دوره آموزشی برای ۷۳۷ سرباز برگزار شده است که این دوره‌ها در ۱۶ کارگاه مهارتی و در رشته‌هایی از جمله تعمیر خودرو و موتورسیکلت، رایانه، برق ساختمان، برق خودرو و مهارت‌های کشاورزی برگزار شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با قدردانی از مردم، خانواده شهدا، ایثارگران، خانواده کارکنان فراجا و اصحاب رسانه تصریح کرد: فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تمام توان و امکانات در خدمت امنیت و آرامش مردم خواهد بود و استمرار این مسیر نیازمند همراهی مردم، دستگاه‌های مسئول و رسانه‌هاست.

سردار گفت: نیروی انتظامی استان مرکزی تاکنون ۲۲۹ شهید، بیش از ۷۰۰ جانباز و ۲۸ آزاده را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.