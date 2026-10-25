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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

کشف ۳۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در ساوه

کشف ۳۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در ساوه

ساوه- فرمانده انتظامی استان مرکزی از توقیف دو دستگاه خودرو سواری و کشف بیش از ۳۱ میلیارد کالای قاچاق در شهرستان ساوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه حین کنترل خودروهای عبوری دو دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو های متوقف شده ۳۹۶ ثوب لباس خارجی و قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۳۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این راستا دو دستگاه خودرو سواری توقیف و دو نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار تاجره با تاکید بر اینکه بارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی پلیس است و پلیس با اقتدار کامل در چهارچوب قانون و قاطعانه با قانون شکنان در این حوزه برخورد خواهد کرد و هموطنان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6989748

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