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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

کشف بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی

کشف بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی

اراک- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر از افزایش کشفیات کالاهای قاچاق خبر داد.

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کد مطلب 6971050

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