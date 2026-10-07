https://mehrnews.com/x3dgqm ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ کد مطلب 6971050 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ کشف بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی اراک- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر از افزایش کشفیات کالاهای قاچاق خبر داد. دریافت 10 MB کد مطلب 6971050 کپی شد مطالب مرتبط سلگی: پنج هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال کالای احتکاری در استان مرکزی کشف شد اقتدار پلیس مرکزی؛ انهدام ۲۷ باند و ضربه ۱۴ هزار میلیاردی به قاچاق فراهانی: ۶۷۱ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان مرکزی کشف شد برچسبها پلیس امنیت اقتصادی اراک خبرگزاری مهر
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