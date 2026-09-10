کشف ۱۱ تن برنج و روغن احتکارشده به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عقیل سلگی، اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح مقابله با احتکار و جلوگیری از قاچاق اقلام اساسی در سطح استان مرکزی ۲ واحد انبار کالای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی و حضور بازرسان سازمان تجارت (صمت) استان مرکزی، بازرسی از انبارهای مورد نظر انجام شد که طی آن مقدار ۱۰ تن برنج و یک و نیم تن روغن نباتی احتکارشده کشف گردید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی تصریح کرد: ارزش ریالی کالاهای احتکارشده طبق ارزیابی کارشناسان، حدود ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تاکید کرد؛ در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.