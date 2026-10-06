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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۹

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد نیروهای این فرماندهی همچنان به محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.

این فرماندهی مدعی شد که ۱۳۰ کشتی تجاری در خاورمیانه را در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تغییر مسیر داده و طی ۱۲ هفته گذشته نیز ۱۳ کشتی تجاری را که به ادعای این فرماندهی محاصره را نقض کرده بودند، منهدم کرده است.

سنتکام همچنین مدعی شد که نیروهای این فرماندهی، به دستور دونالد ترامپ، از ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیرماه) محاصره کشتی‌هایی را که تلاش می‌کردند وارد بنادر ایران شوند یا از این بنادر خارج شوند، از سر گرفته‌اند.

برد کوپر، فرمانده سنتکام نیز مدعی شد که ارتش این کشور همچنان بر این مأموریت متمرکز است و در برابر هر کشتی که تلاش کند محاصره را بشکند، به‌سرعت اقدام خواهد کرد.

ادعاهای مطرح‌شده از سوی سنتکام تاکنون با واکنش رسمی ایران همراه نبوده و به‌طور مستقل نیز قابل راستی‌آزمایی نیست.

کد مطلب 6969151

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