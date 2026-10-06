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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۴

مورفی:آمریکایی‌ها جنگ مجدد با ایران را نمی‌خواهند؛ترامپ شکست خورده است

مورفی:آمریکایی‌ها جنگ مجدد با ایران را نمی‌خواهند؛ترامپ شکست خورده است

سناتور مطرح آمریکایی به شدت از قصد و نیت ترامپ برای از سرگیری تجاوز به ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی سناتور مطرح آمریکا در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که از سر گیری تجاوز به ایران برای منطقه، آمریکا و امنیت جهانی نامطلوب خواهد بود و آمریکایی ها خواهان تداوم این جنگ نیستند و کسی نمی داند ترامپ چه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: جنگ علیه ایران از کمترین محبوبیت طی دهه های گذشته برخوردار است و تنها ۲۰ درصد از آمریکایی ها موافق ان هستند. امیدواریم انتخابات میان دوره ای بر این موضع ترامپ تأثیر بگذارد.

مورفی بیان کرد: راه بازگشایی تنگه هرمز پایان دادن به جنگ است. ترامپ باید به پیامدهای اقتصادی و منافع هم پیمانان آمریکا فکر کند. امیدواریم به زودی توافقی حاصل شود. من تمام تلاشم را به عنوان عضو مجلس سنا برای عدم از سرگیری این جنگ به کار می گیرم.

وی گفت: ترامپ اهمیتی به خواست مردم آمریکا یعنی پایان این جنگ نمی دهد. وی نتوانسته به هیچ کدام از اهداف خود در جنگ مذکور دست پیدا کند. ممکن است غرور ترامپ باعث از سرگیری این جنگ شود. این روند هیچ دستاوردی نخواهد داشت چرا که آمریکا ذخایر راهبردی نفت خود را استفاده کرده و نمی تواند بسته ماندن تنگه هرمز برای یک یا دو ماه دیگر را تحمل کند.

کد مطلب 6969222

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