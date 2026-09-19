به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروه ها و هنرمندان فعال عرصه موسیقی در حالی مشغول برنامه ریزی و تدارک برای برپایی آخرین دور کنسرت های تابستانه خود هستند که ماجرا و معضل برگزاری کنسرت در سالن های بزرگ پایتخت همچنان یکی از داغ ترین و مهم ترین موضوعات و فرآیندهایی است که برگزارکنندگان و کنسرت گذاران خوانندگان به ویژه در حوزه موسیقی پاپ با آن روبه‌رو هستند و باید دید در آغاز فصل پاییز که اتفاقا همواره روزهای شلوغی در حوزه برگزاری کنسرت ها است، می تواند شاهد بازگشایی سالن های بزرگ پایتخت بود یا نه؟

آنچه می خوانید مروری اجمالی بر برنامه کنسرت ها در روزهای پایانی شهریور است که اسامی و تاریخ آنان از سامانه های معتبر فروش بلیت احصا شده است.

* شنبه ۲۸ شهریور

کنسرت ارکستر سازهای ایرانی (مشتاق و پریشان)؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان؛ سالن حافظ شیراز

- کنسرت گرشا رضایی؛ سالن اکومال

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت حمید عسگری؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت مجید خراط ها؛ مجتمع فرهنگی ارشاد رزن

- کنسرت آرمین زارعی؛ سالن آرش مال انزلی

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن حجاب کازرون

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن مهر تالار مرکزی یزد

* یکشنبه ۲۹ شهریور

- کنسرت هژیر مهرافروز؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان؛ سالن حافظ شیراز

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت مجید خراطها؛ سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت گروه «نوان» سالن شهدای دانش آموز ابرکوه

- فیلم کنسرت بازی تاج و تخت؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت حمید عسگری؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت گروه «دریا دلان»؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت مهراد جم؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت آرمین زارعی؛ سالن آرش مال انزلی

*سه شنبه ۳۱ شهریور

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن اریکه آریایی آمل