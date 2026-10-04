به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره سراسری نمایش‌های خیابانی و فضای باز «تبریزیم» با هدف حمایت از هنر تئاتر خیابانی و گسترش فعالیت‌های نمایشی، همزمان با هفته کودک در تبریز برگزار می‌شود.

این جشنواره از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار خواهد شد و بر اساس اعلام دبیرخانه، برنامه‌های آن با محوریت ایجاد فضای فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان و توجه به مفاهیم مقاومت و ایستادگی اجرا می‌شود.

در بخش مسابقه این جشنواره ۱۹ نمایش از استان‌های مختلف کشور به مرحله اجرا راه یافته‌اند.

نمایش‌های بخش مسابقه

«سعادت مردمان عاشقی» به کارگردانی صادق حسین‌پور از گیلان، «تنهایی هانا» به کارگردانی مرتضی قائدپور از بوشهر، «یک و هفده دقیقه» به کارگردانی میلاد حسین‌زاده از گیلان، «تولدی در خاکستر» به کارگردانی کاظم ارجمندنیا از بوشهر و «نشونه» به کارگردانی حبیب‌الله ناصری از هرمزگان در این بخش حضور دارند.

همچنین نمایش‌های «شاخابیل» به کارگردانی نازیلا امینی از آذربایجان غربی، «م مثل معلم» به کارگردانی کژال راست‌بین از کردستان، «م مثل میناب» به کارگردانی شایان سلطانی از مرکزی، «تنگه‌ای که تنگه» به کارگردانی مجتبی لاله‌زاری از یزد و «عکاسباشی» به کارگردانی مهدی روزبهانی از تهران به بخش مسابقه راه یافته‌اند.

«صادق بوره» به کارگردانی بهنام کاوه از خوزستان، «خوان» به کارگردانی سما سیمرغی از آذربایجان شرقی، «نمره ۴» به کارگردانی حامد ترابی‌نهاد از آذربایجان شرقی، «کوک ناکوک» به کارگردانی عباس خلیفه‌لو از آذربایجان شرقی، «نجوای خاموش» به کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه، «کوچه ماهرخ» به کارگردانی مالک آبسالان از ایلام، «بیژن و منیژه» به کارگردانی مریم عبدی از ایلام، «طلای ۲۴ عیار» به کارگردانی حسین منظمی از خراسان رضوی و «اثر انگشت» به کارگردانی مریم دوستی از اصفهان نیز دیگر آثار راه‌یافته به بخش مسابقه هستند.

۶ نمایش در بخش ویژه

در بخش ویژه جشنواره نیز ۶ نمایش از آذربایجان شرقی روی صحنه خواهند رفت.

«دادگاه نایلکس» به کارگردانی محمود کریمی از تبریز، «موش موشک» به کارگردانی سهیلا پور تقی از جلفا، «اوزییغما» به کارگردانی ملیحه واعظی از تبریز، «تولکی سنی» به کارگردانی حسین صادقی اقدم از مرند، «نت ناتمام وطن» به کارگردانی نسیم عموزاده از تبریز و «سرزمین غول‌ها» به کارگردانی جهانگیر چالاکی از بناب آثار بخش ویژه این دوره از جشنواره هستند.

هفتمین جشنواره نمایش‌های خیابانی «تبریزیم» ۲۱ مهرماه همزمان با روز جهانی کودک در سالن همایش‌های بین‌المللی شهریار خاوران افتتاح می‌شود و اجراهای جشنواره تا ۲۵ مهرماه در عمارت کلاه‌فرنگی تبریز ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری، حضور علاقه‌مندان در اجراهای این جشنواره رایگان است.