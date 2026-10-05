خمسه: کودکان و نوجوانان باید قهرمانان جامعه امروز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خمسه، شامگاه دوشنبه در نشست خبری عوامل فیلم من جاسوزنی نیستم در خانه جشنواره سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با تأکید بر نقش کودکان و نوجوانان در جامعه امروز گفت: از نوجوانی تلاش کرده‌ام با کارهای قهرمانانه، از جمله ایجاد شادی و خنده، در برابر فضای افسرده جامعه واکنش نشان دهم و معتقدم نسل کودک و نوجوان امروز می‌تواند راهنمای جامعه بزرگسال باشد.



خمسه با اشاره به تجربه شخصی خود در سال‌های نوجوانی اظهار کرد: از ۱۳ سالگی این مسیر را آغاز کردم و معتقدم هر کودک و نوجوان، فارغ از اینکه خبرنگار باشد یا زندگی عادی داشته باشد، می‌تواند قهرمان و راهنمای جامعه بزرگسال باشد.



وی افزود: اگر به فرزندان خودم توجه کنم، متوجه می‌شوم که نگاه و اندیشه نسل جدید با بسیاری از بزرگسالان متفاوت است؛ زیرا بخشی از اندیشه‌های نسل گذشته دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست و جامعه به نگاه‌های تازه و مدرن نیاز دارد.



این بازیگر سینما و تئاتر ادامه داد: انتظار ما از کودکان و نوجوانان این است که نگاه تازه خود را به جامعه منتقل کنند و بزرگسالان نیز باید این نگاه را جدی بگیرند. نسل جدید می‌تواند با زاویه دید متفاوت خود، جامعه را به سمت تغییر و پویایی هدایت کند.



خمسه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه دقیق‌تر به گروه‌های سنی مختلف در تولید آثار کودک و نوجوان گفت: کودکی که متولد می‌شود تا ۱۸ سالگی مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد و از نظر روان‌شناسی، این دوره را نمی‌توان یک مخاطب واحد در نظر گرفت.



وی تصریح کرد: کودک چهار ساله با کودک هشت ساله، نوجوان ۱۲ ساله یا نوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله تفاوت‌های جدی دارد و هر کدام نیازها، درک و جهان ذهنی متفاوتی دارند؛ بنابراین تولید اثر برای کودکان و نوجوانان نیازمند شناخت دقیق مخاطب است.



بازیگر فیلم من جاسوزنی نیستم با اشاره به تجربه تولید آثار عروسکی و نمونه‌هایی مانند کلاه قرمزی بیان کرد: وقتی یک اثر عروسکی ساخته می‌شود، لزوماً مخاطب آن فقط کودک نیست و گاهی خانواده نیز در کنار کودک مخاطب اثر قرار می‌گیرد. با این حال، در تولید چنین آثاری باید ویژگی‌های مخاطب اصلی به‌درستی شناخته شود.



خمسه تأکید کرد: همان‌طور که غذایی که برای یک کودک چهار ساله تهیه می‌شود با غذای مناسب یک نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله متفاوت است، در سینمای کودک و نوجوان نیز نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه گروه‌های سنی در نظر گرفت.



وی خاطرنشان کرد: تفاوت میان خردسال، کودک و نوجوان باید در متن، روایت، شخصیت‌پردازی و شیوه ارائه اثر مورد توجه قرار گیرد و فیلمساز باید بداند برای چه گروه سنی و با چه جهان ذهنی فیلم می‌سازد.



خمسه: کودکان و نوجوانان باید قهرمانان جامعه امروز باشند



اصفهان-یک بازیگر سینما و تئاتر گفت: نسل کودک و نوجوان امروز با نگاه تازه خود می‌تواند قهرمان و راهنمای جامعه بزرگسال باشد و مسیر تغییر و پویایی را در جامعه شکل دهد.



به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خمسه، شامگاه دوشنبه در نشست خبری عوامل فیلم من جاسوزنی نیستم در خانه جشنواره سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با تأکید بر نقش کودکان و نوجوانان در جامعه امروز گفت: از نوجوانی تلاش کرده‌ام با کارهای قهرمانانه، از جمله ایجاد شادی و خنده، در برابر فضای افسرده جامعه واکنش نشان دهم و معتقدم نسل کودک و نوجوان امروز می‌تواند راهنمای جامعه بزرگسال باشد.



خمسه با اشاره به تجربه شخصی خود در سال‌های نوجوانی اظهار کرد: از ۱۳ سالگی این مسیر را آغاز کردم و معتقدم هر کودک و نوجوان، فارغ از اینکه خبرنگار باشد یا زندگی عادی داشته باشد، می‌تواند قهرمان و راهنمای جامعه بزرگسال باشد.



وی افزود: اگر به فرزندان خودم توجه کنم، متوجه می‌شوم که نگاه و اندیشه نسل جدید با بسیاری از بزرگسالان متفاوت است؛ زیرا بخشی از اندیشه‌های نسل گذشته دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست و جامعه به نگاه‌های تازه و مدرن نیاز دارد.



این بازیگر سینما و تئاتر ادامه داد: انتظار ما از کودکان و نوجوانان این است که نگاه تازه خود را به جامعه منتقل کنند و بزرگسالان نیز باید این نگاه را جدی بگیرند. نسل جدید می‌تواند با زاویه دید متفاوت خود، جامعه را به سمت تغییر و پویایی هدایت کند.



خمسه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه دقیق‌تر به گروه‌های سنی مختلف در تولید آثار کودک و نوجوان گفت: کودکی که متولد می‌شود تا ۱۸ سالگی مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد و از نظر روان‌شناسی، این دوره را نمی‌توان یک مخاطب واحد در نظر گرفت.



وی تصریح کرد: کودک چهار ساله با کودک هشت ساله، نوجوان ۱۲ ساله یا نوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله تفاوت‌های جدی دارد و هر کدام نیازها، درک و جهان ذهنی متفاوتی دارند؛ بنابراین تولید اثر برای کودکان و نوجوانان نیازمند شناخت دقیق مخاطب است.



بازیگر فیلم من جاسوزنی نیستم با اشاره به تجربه تولید آثار عروسکی و نمونه‌هایی مانند کلاه قرمزی بیان کرد: وقتی یک اثر عروسکی ساخته می‌شود، لزوماً مخاطب آن فقط کودک نیست و گاهی خانواده نیز در کنار کودک مخاطب اثر قرار می‌گیرد. با این حال، در تولید چنین آثاری باید ویژگی‌های مخاطب اصلی به‌درستی شناخته شود.



خمسه تأکید کرد: همان‌طور که غذایی که برای یک کودک چهار ساله تهیه می‌شود با غذای مناسب یک نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله متفاوت است، در سینمای کودک و نوجوان نیز نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه گروه‌های سنی در نظر گرفت.



وی خاطرنشان کرد: تفاوت میان خردسال، کودک و نوجوان باید در متن، روایت، شخصیت‌پردازی و شیوه ارائه اثر مورد توجه قرار گیرد و فیلمساز باید بداند برای چه گروه سنی و با چه جهان ذهنی فیلم می‌سازد.