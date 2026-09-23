  1. جامعه
  2. انتظامی
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

کاهش دوره آموزشی سربازی متعهدین آموزش‌وپرورش به یک هفته

کاهش دوره آموزشی سربازی متعهدین آموزش‌وپرورش به یک هفته

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از فراهم شدن امکان اعزام به دوره آموزش رزم مقدماتی و صدور کارت پایان خدمت برای متعهدین خدمت آموزش‌وپرورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: با مساعدت و هماهنگی به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح، امکان اعزام به دوره آموزشی رزم مقدماتی و صدور کارت پایان خدمت مشمولان متعهد خدمت آموزش و پرورش که از سال ۹۳ به بعد تعهد خود را آغاز و هم اکنون دوره تعهد خود را به اتمام رسانده اند، فراهم شده و مدت زمان آموزش این افراد از دو ماه به یک هفته برای مدت محدودی کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: افراد واجد شرایط می بایست برای گذراندن دوره آموزشی،از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی( پلیس+۱۰ ) نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام و با اداره کل آموزش و پرورش استان محل سکونت برای برنامه ریزی و هماهنگی با سپاه جهت طی دوره رزم مقدماتی هماهنگی لازم را داشته باشند.

سردار علیدوست بیان کرد: سایر متعهدین آموزش و پرورش می بایست قبل از شروع تعهد خود نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت و طی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر پلیس+۱۰ اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از بکار گیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی با انجام هماهنگی های لازم از ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره های آموزش رزم مقدماتی در مرکز آموزش سپاه اقدام کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: متولی اصلی تعیین پیگیری اجرای تعهد و دوره آموزشی متعهدین خدمت با وزارت آموزش و پرورش می باشد و هرگونه پیگیری در این خصوص می بایست از آن طریق مطالبه شود.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

کد مطلب 6956686
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها