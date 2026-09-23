به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: با مساعدت و هماهنگی به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح، امکان اعزام به دوره آموزشی رزم مقدماتی و صدور کارت پایان خدمت مشمولان متعهد خدمت آموزش و پرورش که از سال ۹۳ به بعد تعهد خود را آغاز و هم اکنون دوره تعهد خود را به اتمام رسانده اند، فراهم شده و مدت زمان آموزش این افراد از دو ماه به یک هفته برای مدت محدودی کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: افراد واجد شرایط می بایست برای گذراندن دوره آموزشی،از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی( پلیس+۱۰ ) نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام و با اداره کل آموزش و پرورش استان محل سکونت برای برنامه ریزی و هماهنگی با سپاه جهت طی دوره رزم مقدماتی هماهنگی لازم را داشته باشند.

سردار علیدوست بیان کرد: سایر متعهدین آموزش و پرورش می بایست قبل از شروع تعهد خود نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت و طی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر پلیس+۱۰ اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از بکار گیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی با انجام هماهنگی های لازم از ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره های آموزش رزم مقدماتی در مرکز آموزش سپاه اقدام کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: متولی اصلی تعیین پیگیری اجرای تعهد و دوره آموزشی متعهدین خدمت با وزارت آموزش و پرورش می باشد و هرگونه پیگیری در این خصوص می بایست از آن طریق مطالبه شود.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.