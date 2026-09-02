اقتصاد فارس باید به سمت خوداتکایی حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس با تبریک ماه ربیع‌الاول، ولادت پیامبر اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت، گفت: نشاط اجتماعی همواره مورد تأکید بوده و حتی در شرایط جنگی نیز باید زمینه‌های امید و نشاط در جامعه حفظ شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در استان افزود: جامعه برای برخورداری از نشاط و آرامش به مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اجتماعی نیاز دارد و اقتصاد نیز بخش مهمی از این موضوع است؛ چراکه در جامعه‌ای که بیکاری، تورم و فقر وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت همه مسائل اجتماعی و فرهنگی به شکل مطلوب مدیریت شود.

استاندار فارس با اشاره به آثار اقتصادی جنگ گفت: جنگ خسارت‌ها و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، اما در دل همین شرایط دشوار، ظرفیت‌هایی نیز آشکار می‌شود که می‌توان از آنها برای آینده استفاده کرد.

امیری افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای ما آشکار شد، توانمندی استان‌ها در اداره امور خود بود؛ در شرایطی که ارتباط با تهران تقریباً به طور کامل قطع شده بود، مدیران، مردم و فعالان بخش خصوصی استان هر کدام ظرفیت‌های خود را فعال کردند و فارس توانست امور خود را مدیریت کند.

وی ادامه داد: این تجربه نشان داد که استان‌ها ظرفیت اداره بسیاری از امور خود را دارند و باید از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده کنند.

فارس نباید منتظر تصمیم دستگاه‌های ملی بماند

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی در استان اظهار کرد: سیاست کشور نیز به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های استانی و تفویض اختیار به مدیران استانی حرکت کرده است و هر استان باید متناسب با مزیت‌های خود برای اداره امورش برنامه‌ریزی کند.

امیری گفت: فارس ظرفیت‌های بسیار زیادی در صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، باغداری، خدمات مهندسی، شرکت‌های دانش‌بنیان و گردشگری دارد و باید این ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت بازرگانان و تجار فارس افزود: فعالان اقتصادی استان که در کشورهای حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و دیگر مناطق ارتباطات تجاری دارند، سرمایه بزرگی برای توسعه تجارت خارجی فارس هستند.

استاندار فارس تصریح کرد: نباید خودمان را صرفاً در قالب یک اداره‌کل و زیرمجموعه یک سازمان ملی ببینیم؛ باید ملی فکر کنیم و استانی عمل کنیم و تا جایی که ظرفیت قانونی وجود دارد، برای حل مسائل اقتصادی در داخل استان اقدام کنیم.

بخش خصوصی؛ ظرفیت مهم اقتصاد استان

امیری با بیان اینکه تجربه جنگ ظرفیت بخش خصوصی را نیز به خوبی نشان داد، گفت: فعالان بخش خصوصی در شرایط دشوار جنگی ظرفیت‌های خود را به میدان آوردند و این نشان می‌دهد که بخش خصوصی فقط مجری تصمیمات دولتی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت اداره و پیشبرد اقتصاد استان است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مختلف استانی باید با همین نگاه برنامه‌ریزی کنند و اگر در مواردی نیاز به اصلاح قانون، دریافت مجوز یا تصمیم‌گیری در سطح ملی وجود داشت، آن موارد را از طریق دولت و مجلس پیگیری کنند؛ اما نباید منتظر دستگاه‌های ملی بمانیم تا ظرفیت‌های موجود در استان فعال شود.

صادرات باید به فعال شدن ظرفیت‌های فارس منجر شود

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استان در حوزه صادرات اظهار کرد: توسعه صادرات نباید صرفاً یک موضوع اداری باشد، بلکه باید به بستری برای فعال شدن ظرفیت‌های واقعی فارس تبدیل شود.

امیری افزود: ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، دانش‌بنیان و گردشگری استان باید به شکل هدفمند برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی شوند.

وی با اشاره به شرایط متغیر و غیرقابل پیش‌بینی عرصه بین‌الملل گفت: وقتی دشمن به اصول و تعهدات خود پایبند نیست، باید بیش از گذشته روی ظرفیت‌های داخلی حساب کنیم.

استاندار فارس تأکید کرد: اگر در داخل کشور محکم، مستحکم، استوار، همدل و همراه باشیم، کسانی که در عرصه سیاست خارجی و مذاکره حضور دارند نیز دست بالاتری خواهند داشت؛ بنابراین تقویت اقتصاد داخلی و افزایش توانمندی استان‌ها بخشی از اقتدار ملی است.

رویدادهای اقتصادی باید در خدمت توسعه صادرات باشند

امیری در پایان با اشاره به برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای اقتصادی از جمله اکسپو، گفت: این رویدادها باید در خدمت معرفی ظرفیت‌های واقعی استان، ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و گسترش تعاملات تجاری قرار گیرند و هدف صرفاً برگزاری یک رویداد نباشد.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌های استانی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی شد و افزود: باید ظرفیت‌های فارس را شناسایی، فعال و در کنار یکدیگر قرار دهیم تا استان بتواند از توان اقتصادی خود حداکثر استفاده را ببرد.