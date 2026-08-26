به گزارش خبرنگار مهر، سعید تقیزاده عصر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به عملکرد اقتصادی استان گفت: تعداد طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی نیز از ۲۳ طرح در دولت سیزدهم به ۳۲ طرح در دولت چهاردهم افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۳۹ درصدی در این بخش است.
وی با بیان اینکه این روند در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ شکل گرفته است، افزود: افزایش ریسک سرمایهگذاری، کاهش پیشبینیپذیری اقتصاد و محدودیت در نقلوانتقال پول، موانع جدی برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده، اما روند ورود سرمایه به فارس همچنان ادامه داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس میزان سرمایه خارجی ثبتشده یا جذبشده در دو سال دولت چهاردهم را ۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در صورت بهبود شرایط، انتظار میرود حجم سرمایهگذاری خارجی در استان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
به گفته تقیزاده، صنعت، معدن، ساختمان، انرژی، آب، برق، گاز و نیروگاههای خورشیدی مهمترین حوزههای مورد توجه سرمایهگذاران خارجی در فارس هستند.
وی از حضور سرمایهگذارانی از کشورهای آلمان، امارات، رومانی، روسیه، عمان، آمریکا، انگلیس، افغانستان، کره جنوبی، کانادا، ترکیه، قبرس، هنگکنگ، تایلند، چین، ایرلند شمالی و پاکستان در پروژههای استان خبر داد.
طرحهای جدید خارجی در راه فارس
تقیزاده ادامه داد: تنها در پنج ماه نخست امسال، سه طرح سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران پاکستانی و اماراتی برای مشارکت با شرکتهای فارس به تصویب رسیده و دو طرح مهم از سوی شرکتهای ترکیهای و اماراتی نیز برای تصویب به هیئت عالی سرمایهگذاری کشور ارسال شده است.
وی افزود: این دو طرح در حوزه توسعه تولید محصولات هیدروکربنی و تولید کامیون و کامیونت است و با تصویب آنها، حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی استان میتواند از ۷۷ میلیون دلار عبور کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از ثبت یا جذب بیش از دو میلیون دلار سرمایه خارجی در پنج ماه نخست امسال خبر داد.
۲۲۳ فرصت سرمایهگذاری با ارزش ۹ میلیارد یورو
تقیزاده یکی از برنامههای اصلی استان را معرفی فرصتهای سرمایهگذاری دانست و گفت: ۲۲۳ فرصت اولویتدار سرمایهگذاری در هفت بخش اقتصادی با ارزش برآوردی حدود ۹ میلیارد یورو تدوین شده است.
وی افزود: این فرصتها به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تهیه شده و مشوقها و معافیتهای مربوط به آنها نیز برای معرفی به سرمایهگذاران ارائه شده است.
به گفته وی، وظیفه ادارهکل اقتصاد و دارایی در این زمینه، بازاریابی سرمایهگذاری، معرفی فرصتها، مشاوره و تسهیل فرآیند ورود سرمایه است و تأمین زمین، آب، برق، گاز، مجوزهای زیستمحیطی و سایر زیرساختها نیازمند همکاری دستگاههای تخصصی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ شیراز گفت: این رویداد قرار نیست صرفاً به امضای تفاهمنامه منتهی شود، بلکه هدف اصلی آن ایجاد ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایهگذاران و فراهم کردن زمینه ورود سرمایه است.
وی افزود: در نمایشگاه امسال، روند تبدیل مذاکرات و تفاهمها به پروژههای واقعی با جدیت بیشتری پایش خواهد شد تا مشخص شود چه میزان از توافقها به سرمایهگذاری واقعی منجر شده است.
فارس به دنبال جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
تقیزاده ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس را یکی از ظرفیتهای مهم سرمایهگذاری استان دانست و گفت: بسیاری از استان فارسیهای مقیم این کشورها صاحب سرمایه هستند و علاقهمندند در زادگاه خود سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که تهدیدهای ناشی از شرایط جنگ به فرصتی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تبدیل شود.
سرمایهگذاری هدفمند با الگوبرداری از کشورهای موفق
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از انجام مطالعاتی برای شناسایی کشورهای موفق در حوزههای دارای مزیت استان خبر داد و گفت: هدف این است که برای هر ظرفیت فارس، کشورهای دارای تجربه و فناوری برتر شناسایی و مذاکرات سرمایهگذاری هدفمند شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشورهای مختلف در حوزههایی مانند فولاد، آلومینیوم، نفت و گاز، سنگ، دامپروری، کشت گلخانهای و گردشگری سلامت افزود: این مطالعات میتواند نشستهای اقتصادی با اتاقهای مشترک بازرگانی، رایزنان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی را هدفمندتر کند.
تقیزاده با اشاره به جایگاه سوم فارس در تولید گل محمدی کشور گفت: در حوزه استخراج اسانس و صنایع آرایشی و بهداشتی هنوز ظرفیتهای بزرگی برای سرمایهگذاری و انتقال فناوری وجود دارد.
عبور از خامفروشی با تکمیل زنجیره ارزش
وی تکمیل زنجیرههای ارزش را یکی از نیازهای اصلی اقتصاد فارس دانست و گفت: استان باید بهویژه در حوزه نفت، گاز و کشاورزی از خامفروشی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد دانشبنیان و تولید محصولات با ارزش افزوده حرکت کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تأکید کرد: طراحی پروژههای تخصصی بر عهده دستگاههای متولی است و ادارهکل اقتصاد و دارایی وظیفه سیاستگذاری، تنظیمگری، بازاریابی سرمایه و رفع موانع میان دستگاهها و سرمایهگذاران را بر عهده دارد.
پرداخت ۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال
تقیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، از سهمیه ۵۷ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریالی فارس تاکنون ۳۷ هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال برای ۲۶ هزار و ۶۵۰ طرح اشتغالزایی پرداخت شده است.
به گفته تقیزاده، در بخش تسهیلات قرضالحسنه اشتغال تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز از سهمیه ۵۰ هزار میلیارد ریالی استان، تاکنون ۳۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال برای ۲۰ هزار و ۵۹۷ طرح پرداخت شده که ظرفیت اشتغال حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر را ایجاد کرده است.
۷۰۰ میلیارد تومان درخواست برای بنگاههای آسیبدیده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از ثبت حدود یک هزار و ۵۰۰ درخواست برای دریافت تسهیلات اضطراری بنگاههای آسیبدیده از شرایط جنگ خبر داد و گفت: ارزش این درخواستها نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: تاکنون به ۶۲۱ متقاضی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و پرونده ۱۸۸ بنگاه دیگر با تقاضای حدود ۹۵ میلیارد تومان در بانکها در حال بررسی است.
فروش ۱۲۰ ملک مازاد دولت در فارس
تقیزاده یکی دیگر از محورهای فعالیت استان را مولدسازی داراییهای دولت عنوان کرد و گفت: در دولت چهاردهم بیش از ۲۵۵ ملک مازاد برای طی مراحل مولدسازی شناسایی شده است.
وی افزود: در این دوره بیش از ۱۲۰ ملک مازاد دولت به ارزش یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده؛ در حالی که پیش از دولت چهاردهم مجموع فروش املاک مازاد استان ۶۱ فقره به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از محل املاک مازاد در پروژه آزادراه شیراز ـ اصفهان تهاتر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از اخذ ۱۳۷ مجوز فروش برای املاک مازاد دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: برآورد اولیه نشان میدهد فروش این املاک میتواند حدود ۴.۷ هزار میلیارد تومان منابع برای استان ایجاد کند که این منابع قرار است در پروژههایی از جمله ورزشگاه پارس، انتقال آب از سد درودزن، مدرسهسازی، باغموزه دفاع مقدس، پروژههای درمانی، ایمنسازی راهها و نقاط حادثهخیز و انتقال زندان عادلآباد هزینه شود.
۲۱۵ هزار درخواست مجوز کسبوکار در فارس
تقیزاده در ادامه از ثبت ۲۱۵ هزار و ۷۱۶ درخواست مجوز کسبوکار در فارس طی دولت چهاردهم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۴۸ هزار و ۷۰ مجوز صادر شده و نسبت صدور مجوز در استان به حدود ۶۸ درصد رسیده است.
وی همچنین از شناسایی ۲۵ قانون و مقرره مخل کسبوکار خبر داد و افزود: ۱۳ مقرره دیگر نیز در دست بررسی و پایش قرار دارد.
به گفته وی، فارس در پاسخگویی به شکایات ثبتشده در درگاه ملی مجوزها عملکرد ۱۰۰ درصدی داشته است.
تورم فارس، ۵۳ درصد در تیرماه
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به وضعیت تورم استان گفت: تورم ماهانه تیرماه در فارس ۵۳ درصد و در کشور ۳۰ درصد اعلام شده است.
وی عوامل ساختاری، افزایش هزینه نهادههای تولید، ناترازی انرژی، کسری بودجه و آثار تغییرات ارزی را از عوامل مؤثر بر تورم دانست و افزود: شرایط جنگی و ورود موقت بخشی از جمعیت استانهای جنوبی به فارس نیز میتواند از عوامل افزایش تقاضا و فشار تورمی در استان باشد.
تقیزاده با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار فارس مربوط به گروههای غیرخوراکی مانند مسکن، اجاره، آموزش و حملونقل است، بر ضرورت تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن، کنترل سفتهبازی، اصلاح شبکه توزیع کالا و تقویت عرضه مستقیم تأکید کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان خاطرنشان کرد: هدف مجموعه اقتصادی استان این است که فعال اقتصادی، دولت را مانع یا رقیب خود نداند و بتواند با اطمینان و پیشبینیپذیری بیشتر، مسیر تولید و سرمایهگذاری را دنبال کند.
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