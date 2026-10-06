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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

صنعاء: دست عربستان به خون زنان و کودکان یمنی آغشته است

صنعاء: دست عربستان به خون زنان و کودکان یمنی آغشته است

وزارت خارجه صنعاء از تداوم معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید حملات در برابر تشدید حملات علیه دشمن سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه صنعاء اعلام کرد که دشمن سعودی به جنایات خود علیه غیرنظامیان و مناطق مسکونی یمن ادامه می دهد و حتی به یک زمین کشاورزی نیز حمله کرده است.

این وزارت خانه تاکید کرد که دست دشمن سعودی به خون زنان و کودکان یمنی آغشته بوده و هست. این جنایات در سایه سکوت ذلت بار جهان صورت می گیرد. افزایش تجاوزات دشمن هرگز باعث نخواهد شد صنعاء دست از معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید حملات در برابر تشدید حملات بردارد.

روز گذشته عربستان سعودی به صورت گسترده استان های صنعاء، صعده، تعز، حجه و مأرب را بمباران کرد که طی آن تعدادی از غیرنظامیان یمنی به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6969241

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