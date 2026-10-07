شنیده شدن صدای چند انفجار در ریاض وسرنگونی یک پهپاد سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، صدای چند انفجار در ریاض بدون اعلام قبلی هشدار شنیده شد و همزمان، منابع رصد ترافیک هوایی از توقف فعالیت‌های پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام عربستان خبر دادند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت این انفجار و منشأ آن منتشر نشده است.

در همین حال، سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کرد: یک فروند پهپاد شناسایی مسلح سعودی از نوع «CH-۴» در آسمان استان الجوف سرنگون شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع «CH-۴» متعلق به عربستان سعودی، هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان الجوف یمن سرنگون شده است.

در همین حال، وب‌سایت‌های رصد ترافیک هوایی اعلام کردند که فعالیت‌های پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض برای سومین بار متوقف شده است؛ موضوعی که در بحبوحه اختلال‌های مستمر در تردد هوایی گزارش می‌شود.

تاکنون مقام‌های سعودی درباره گزارش‌های مربوط به توقف فعالیت فرودگاه‌ها و سرنگونی پهپاد واکنشی منتشر نکرده‌اند.



