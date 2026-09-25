به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح جمعه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان‌شرقی، بازنگری در روند برگزاری جلسات و نحوه پیگیری مصوبات این کمیسیون را ضروری دانست و اظهار کرد: جلسات کمیسیون نباید صرفاً در چارچوب امور اداری و جاری برگزار شود، بلکه باید با رویکردی منسجم، برنامه‌محور و مبتنی بر اولویت‌های مشخص دنبال شود.

وی بر فعال‌تر شدن کارگروه‌های هفتگانه کمیسیون تأکید کرد و افزود: تمامی کارگروه‌ها باید جلسات خود را به صورت منظم برگزار کرده و با تعیین دستورکارهای مشخص، برنامه کاری مدون ۶ ماهه خود را ارائه کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیازمند کار دقیق، منسجم و سازمان‌یافته دانست و گفت: موضوعاتی که نیازمند اقدام فوری هستند باید به شکل مشخص شناسایی شده و در اولویت اقدامات قرار گیرند.

سرمست همچنین اطلاع‌رسانی درباره نتایج اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با قاچاق را ضروری عنوان کرد و افزود: مردم باید در جریان روند اقدامات و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های مسئول قرار گیرند.

وی هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی را از الزامات موفقیت در این حوزه دانست و اظهار کرد: بدون هماهنگی میان دستگاه‌ها نمی‌توان به نتایج مطلوب در مبارزه با قاچاق دست یافت.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت پرهیز دستگاه‌ها از نگاه بخشی و جزیره‌ای ادامه داد: همه دستگاه‌های مسئول باید با یک نگرش سیستمی و در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ، اقدامات مقابله با قاچاق کالا و ارز را دنبال کنند.

سرمست خاطرنشان کرد: موفقیت در مبارزه با قاچاق در سایه هماهنگی و انسجام دستگاه‌های مسئول محقق می‌شود و اجرای برنامه‌های این حوزه باید با همین رویکرد دنبال شود.