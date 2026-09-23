کشف ۹ کیلوگرم شیشه و دستگیری ۴ قاچاقچی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امیدی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ورود محموله مواد مخدر روان‌گردان شیشه به تبریز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه افراد مرتبط با این محموله را شناسایی و خودروهای مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر را نیز تحت رصد قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی افزود: در عملیاتی که با اقدام به‌موقع مأموران انجام شد، ضمن توقیف سه دستگاه خودرو، در بازرسی از آنها ۹ کیلوگرم شیشه کشف و چهار نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه خودروهای توقیف‌شده به پارکینگ منتقل شدند، گفت: پلیس با تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، فعالیت مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر را به صورت شبانه‌روزی رصد می‌کند و با عوامل این حوزه برابر قانون برخورد خواهد کرد.