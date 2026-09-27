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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

کشف بیش از ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر و سلاح جنگی در میانه

کشف بیش از ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر و سلاح جنگی در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر و محکوم میلیاردی متواری و کشف ۲۲ کیلو و ۵۶۸ گرم انواع مواد مخدر، یک قبضه کلت کمری و ۱۰ تیر جنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر یکشنبه د رجمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میانه با پشتیبانی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، موفق به شناسایی مخفیگاه یکی از قاچاقچیان مواد مخدر که دارای محکومیت مالی میلیاردی و متواری بود، شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲۲ کیلو و ۵۶۸ گرم انواع مواد مخدر، ۶۸ گرم تریاک، یک قبضه کلت کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و یک قبضه سلاح سرد کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: متهم در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رفیعی در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6960245

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