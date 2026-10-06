آغاز اجرای طرح «ردا کارت» دانشجویی در ۲۰ دانشگاه کشور طی ۱۰ روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان صبح امروز در مراسم آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و یکی از بانک ها به‌منظور راه‌اندازی و اجرای طرح جامع رداکارت از آغاز عملیات اجرایی طرح «ردا کارت» دانشجویی طی ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: در مرحله نخست، این طرح در ۲۰ دانشگاه کشور به صورت پایلوت اجرا می‌شود و در ادامه برای دانشجویان تمامی دانشگاه‌های کشور توسعه خواهد یافت.

وی درباره جزئیات طرح «ردا کارت» دانشجویی اظهار کرد: بررسی و طراحی این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و در این زمینه، مطالعات کارشناسی گسترده‌ای با همکاری سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، یکی از بانک‌ها و همراه اول انجام گرفت.

رئیس سازمان امو ردانشجویان افزود: با توافق میان این مجموعه‌ها، بانک طرف تعهد برای هر دانشجو ۶ میلیون تومان اعتبار نقدی در نظر گرفته است. همچنین برای دانشجویانی که دارای سیم‌کارت همراه اول هستند، تا سقف ۲۰ میلیون تومان اعتبار خدماتی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: دانشجویان می‌توانند از اعتبار در نظر گرفته‌شده برای دریافت خدمات رفاهی، ورزشی، تفریحی و حتی درمانی از مجموعه‌هایی که با سامانه‌های مربوط به همراه اول طرف قرارداد هستند، استفاده کنند.

حبیبا با بیان اینکه اعتبار نقدی بانک محدودیتی از نظر محل هزینه‌کرد ندارد، گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند اعتبار ۶ میلیون تومانی را در حوزه‌های مختلف مورد نیاز دانشجویان استفاده کنند. همچنین تلاش می‌کنیم در مراحل بعدی، دامنه خدمات «ردا کارت» را به حوزه تغذیه و در آینده به خدمات خوابگاهی نیز گسترش دهیم.

وی تأکید کرد: همکاری فعلی با یک بانک و همراه اول به معنای محدودیت در پذیرش سایر مجموعه‌ها نیست و از مشارکت سایر بانک‌ها و شرکت‌هایی که توانمندی لازم برای ارائه خدمات در زیست‌بوم دانشجویی دارند، استقبال می‌کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان هدف اصلی این طرح را کاهش دغدغه‌های اقتصادی و رفاهی دانشجویان عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که با فراهم کردن شرایط بهتر، دانشجویان با آرامش خاطر بیشتری به آموزش، پژوهش و تحقیقات بپردازند.

حبیبا درباره نحوه شارژ اعتبار نیز توضیح داد: اعتبار ۲۰ میلیون تومانی به صورت ترمی شارژ می‌شود و در صورت استفاده کامل دانشجو از این اعتبار، امکان شارژ مجدد آن مطابق سازوکار طرح وجود خواهد داشت. اعتبار ۶ میلیون تومانی نیز از سوی بانک طرف تعهد برای هر دانشجو در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دانشجویان می‌توانند از خدمات متنوع ارائه‌شده در بستر سامانه‌های همراه اول استفاده کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به جامعه هدف طرح «ردا کارت» گفت: این طرح تنها مختص دانشجویان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی و سایر دانشگاه‌های کشور نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

حبیبا خاطرنشان کرد: اجرای آزمایشی طرح در ۲۰ دانشگاه کشور آغاز می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک، پس از ارزیابی نتایج این مرحله، «ردا کارت» در تمامی دانشگاه‌های کشور اجرایی شود.