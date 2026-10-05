به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و بانک ملت به‌منظور راه‌اندازی و اجرای طرح جامع رداکارت فردا ۱۴ مهر با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.

این تفاهم‌نامه با هدف ساماندهی جامع خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به زنجیره‌ای از خدمات متنوع رفاهی، آموزشی و فرهنگی–اجتماعی منعقد خواهد شد.

طرح «رداکارت» بستری یکپارچه برای ارائه خدمات هوشمند به دانشجویان فراهم می‌آورد. بر اساس این طرح، خدماتی نظیر کیف پول الکترونیک، خطوط اعتباری و تسهیلات رفاهی، شبکه تخفیف فروشگاهی، خدمات اپراتوری و ارتباطی و تسهیلات در حوزه‌های سلامت، بیمه، حمل‌ونقل و تغذیه در اختیار دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

مراسم رسمی امضای این تفاهم‌نامه با حضور حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، معاونان و مدیران ارشد این سازمان، حجتی رئیس صندوق رفاه دانشجویان، شرکت همراه اول و بانک ملت، فردا در محل سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.