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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

تفاهم‌نامه چهارجانبه طرح رداکارت دانشجویان فردا ۱۴ مهر امضاء می‌شود

تفاهم‌نامه چهارجانبه طرح رداکارت دانشجویان فردا ۱۴ مهر امضاء می‌شود

آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه طرح رداکارت دانشجویان فردا سه شنبه ۱۴ مهر امضاء می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و بانک ملت به‌منظور راه‌اندازی و اجرای طرح جامع رداکارت فردا ۱۴ مهر با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.

این تفاهم‌نامه با هدف ساماندهی جامع خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به زنجیره‌ای از خدمات متنوع رفاهی، آموزشی و فرهنگی–اجتماعی منعقد خواهد شد.

طرح «رداکارت» بستری یکپارچه برای ارائه خدمات هوشمند به دانشجویان فراهم می‌آورد. بر اساس این طرح، خدماتی نظیر کیف پول الکترونیک، خطوط اعتباری و تسهیلات رفاهی، شبکه تخفیف فروشگاهی، خدمات اپراتوری و ارتباطی و تسهیلات در حوزه‌های سلامت، بیمه، حمل‌ونقل و تغذیه در اختیار دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

مراسم رسمی امضای این تفاهم‌نامه با حضور حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، معاونان و مدیران ارشد این سازمان، حجتی رئیس صندوق رفاه دانشجویان، شرکت همراه اول و بانک ملت، فردا در محل سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6968747
زهرا سیفی

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