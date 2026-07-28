سهم دانشجو از نرخ غذای دانشجویی مشخص شد/ارائه کارت ۶ میلیونی به دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، امروز در حاشیه مراسم اهدای تبلت ویژه دانشجویان نابینا، درباره جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویی اظهار کرد: بر اساس ماده ۷۳ ضوابط اجرایی بودجه، یارانه دانشجویی باید به دانشجو یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شود. بر همین اساس، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سازوکاری پیش‌بینی شده که یارانه غذا مستقیماً به کیف پول الکترونیکی دانشجویان واریز خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، دانشجو هنگام رزرو هر وعده غذایی، حدود ۱۵ درصد هزینه را پرداخت می‌کند و مابقی از محل یارانه دولت به کیف پول وی واریز می‌شود. پس از دریافت غذا توسط دانشجو، مبلغ مربوطه از کیف پول به حساب تأمین‌کننده یا پیمانکار تهیه غذا منتقل خواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح از مهرماه در تمامی دانشگاه‌های کشور انجام شده است، گفت: دانشگاه‌ها در انتخاب تأمین‌کنندگان غذا محدودیتی نخواهند داشت و می‌توانند با دو یا چند شرکت قرارداد منعقد کنند. همچنین نقش دانشگاه‌ها از فرآیند تهیه و طبخ غذا به سمت نظارت بر کیفیت خدمات تغییر خواهد کرد.

حبیبا تأکید کرد: وظیفه اصلی دانشگاه‌ها آموزش و پژوهش است، اما معاونت‌های دانشجویی همچنان بر تمامی مراحل، از تأمین مواد اولیه تا طبخ و توزیع غذا، نظارت خواهند داشت تا کیفیت، تنوع و رضایت‌مندی دانشجویان افزایش یابد.

وی همچنین درباره «رداکارت» اعتباری دانشجویان گفت: بر اساس مذاکرات انجام‌شده با یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات، قرار بود برای هر دانشجو ۶ میلیون تومان اعتبار در این کارت اختصاص یابد. پس از مصرف این اعتبار، دانشجو می‌تواند با شارژ مجدد کارت از خدمات آن استفاده کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: مزیت رداکارت، قرارداد با مجموعه‌ای از کتاب‌فروشی‌ها، سینماها، مراکز ورزشی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات است که امکان بهره‌مندی از تخفیف‌هایی تا حدود ۳۰ درصد را فراهم می‌کند. همچنین توافق شده بود بخش عمده این تخفیف به دانشجویان بازگردانده شود.

حبیبا با اشاره به توقف موقت اجرای این طرح به دلیل برخی مسائل، خاطرنشان کرد: مذاکرات برای راه‌اندازی مجدد رداکارت از سر گرفته شده و امیدواریم این کارت از ابتدای مهرماه برای تمامی دانشجویان کشور فعال شود.