به گزارش خبرنگار مهر، آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و یکی از بانک ها به‌منظور راه‌اندازی و اجرای طرح جامع رداکارت امروز سه شنبه ۱۴ مهر با حضور سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با هدف ساماندهی جامع خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به زنجیره‌ای از خدمات متنوع رفاهی، آموزشی و فرهنگی–اجتماعی منعقد شد.

طرح «رداکارت» بستری یکپارچه برای ارائه خدمات هوشمند به دانشجویان فراهم می‌آورد. بر اساس این طرح، خدماتی نظیر کیف پول الکترونیک، خطوط اعتباری و تسهیلات رفاهی، شبکه تخفیف فروشگاهی، خدمات اپراتوری و ارتباطی و تسهیلات در حوزه‌های سلامت، بیمه، حمل‌ونقل و تغذیه در اختیار دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

این طرح تنها مختص دانشجویان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی و سایر دانشگاه‌های کشور نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، اجرای آزمایشی طرح طی ۱۰ روز آینده در ۲۰ دانشگاه کشور آغاز می‌شود.