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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

تفاهم‌نامه چهارجانبه طرح رداکارت دانشجویان امضاء شد

تفاهم‌نامه چهارجانبه طرح رداکارت دانشجویان امضاء شد

آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه اجرای طرح جامع «رداکارت» با حضور، رئیس سازمان امور دانشجویان، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و یکی از بانک ها به‌منظور راه‌اندازی و اجرای طرح جامع رداکارت امروز سه شنبه ۱۴ مهر با حضور سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با هدف ساماندهی جامع خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به زنجیره‌ای از خدمات متنوع رفاهی، آموزشی و فرهنگی–اجتماعی منعقد شد.

طرح «رداکارت» بستری یکپارچه برای ارائه خدمات هوشمند به دانشجویان فراهم می‌آورد. بر اساس این طرح، خدماتی نظیر کیف پول الکترونیک، خطوط اعتباری و تسهیلات رفاهی، شبکه تخفیف فروشگاهی، خدمات اپراتوری و ارتباطی و تسهیلات در حوزه‌های سلامت، بیمه، حمل‌ونقل و تغذیه در اختیار دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

این طرح تنها مختص دانشجویان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی و سایر دانشگاه‌های کشور نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، اجرای آزمایشی طرح طی ۱۰ روز آینده در ۲۰ دانشگاه کشور آغاز می‌شود.

کد مطلب 6969724
زهرا سیفی

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