به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، سالار آتش‌پر مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با بیان این که تعویض کولرهای گازی در استان های جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین طرح های بهینه سازی کشور با عنوان از کارون تا هامون در حال اجراست، با اشاره به این که در این طرح کولرهای گازی پنجره‌ای و قدیمی مشترکان خانگی به صورت رایگان تعویض می‌شود، تاکید کرد: با اجرای این طرح مصرف گاز کشور سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت.

آتش‌پر با بیان این که در قالب این طرح، بخش خصوصی به صورت رایگان کولرهای گازی پنجره‌ای مشترکان خانگی در جنوب کشور را تعویض می‌کند، افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای این طرح، کاهش نیاز به مصرف سوخت در بخش تولید برق است و برآوردها نشان می‌دهد که صرفه‌جویی انرژی ناشی از جایگزینی کولرهای فرسوده با تجهیزات جدید و پربازده، معادل صرفه‌جویی سالانه حدود ۲۹.۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش تولید برق است.

وی یادآور شد: این میزان صرفه‌جویی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های تأمین انرژی، به استفاده بهینه‌تر از منابع گاز طبیعی کشور کمک کند.

آتش پر با اشاره به این که بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار این طرح وارد شده و تاکنون ۱۵ هزار کولر گازی را در جنوب کشور تعویض کرده است، خاطرنشان ساخت: هزینه‌های اجرای این طرح با صدور گواهی صرفه‌جویی که در بازار بهینه سازی قابل معامله است، تامین می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمک به کاهش آلودگی هوا در مناطق جنوب کشور را از دیگر مزایای این طرح بزرگ عنوان کرد و گفت: بر اساس برآوردهای ارائه شده، کاهش تولید برق مورد نیاز در نتیجه تعویض ۱۵ هزار کولر گازی فرسوده، معادل کاهش سالانه حدود ۷۹.۷ هزار تن انتشار دی‌اکسید کربن است.

آتش‌پر اضافه کرد: کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای، یکی از مزایای مهم برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب می‌شود و می‌تواند در مسیر حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آثار زیست‌محیطی تولید انرژی مؤثر باشد.

وی افزود: بخش خصوصی در قالب این طرح قرار است ۱۰۵ هزار کولر گازی مشترکان خانگی در استان‌های جنوبی کشور را تعویض کند.