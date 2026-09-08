به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار ظهر سه شنبه در دیدار با محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، اظهار کرد: سیستان‌وبلوچستان در اوج مصرف به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات برق نیاز دارد، در حالی که تولید برق استان در بهترین شرایط حدود هزار و ۳۰۰ مگاوات است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: برای جبران این فاصله باید از ظرفیت‌های ممتاز استان در حوزه انرژی‌های پاک، به‌ویژه توان گسترده خورشیدی و بادی، استفاده کرد.

استاندار سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اولویت دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: طرح‌های این حوزه از نیروگاه‌های خانگی و روستایی تا پروژه‌های بزرگ‌مقیاس بخش خصوصی با سرعت در استان در حال اجراست.

بیجار ادامه داد: حدود ۳۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی کشور در سیستان‌وبلوچستان اجرا شده و نزدیک به هفت هزار واحد در این بخش تعیین تکلیف شده است؛ ظرفیتی که علاوه بر کمک به پایداری شبکه، می‌تواند برای خانوارها نیز درآمد ایجاد کند.

وی از اجرای ۱۱۹ نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در روستاهای استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها در حال اجراست و تاکنون بیش از ۳۰ درصد آنها به پایان رسیده است؛ تکمیل سایر پروژه‌ها نیز تا پایان سال دنبال می‌شود.

استاندار سیستان‌وبلوچستان همچنین با اشاره به طرح نیروگاه‌های سه‌مگاواتی اظهار کرد: برای اجرای این نیروگاه‌ها در ۵۱ ساختار در استان تفاهم شده و عملیات اجرایی ۱۳ ساختار با سرعت در حال انجام است که بخشی از این ظرفیت نیز وارد مدار شده است.

بیجار با اشاره به استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی افزود: پروژه‌های قابل توجهی در مناطق مختلف استان از جمله خاش و سراوان در حال شکل‌گیری و اجراست و استان برای رفع موانع سرمایه‌گذاران این حوزه تلاش می‌کند.

وی میل‌نادر را یکی از نقاط مهم استان در حوزه انرژی بادی دانست و گفت: ظرفیت بادی میل‌نادر در کنار توان گسترده خورشیدی، امکان ایجاد سبد متنوعی از انرژی‌های پاک را در سیستان‌وبلوچستان فراهم کرده است.

استاندار سیستان‌وبلوچستان با بیان اینکه اکنون حدود ۱۴۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان در مدار قرار دارد، گفت: هدف‌گذاری شده این ظرفیت تا پایان سال به حدود ۳۸۰ مگاوات افزایش یابد و در افق برنامه نیز بیش از ۳۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر برای استان پیش‌بینی شده است.

بیجار تأکید کرد: هدف تنها افزایش تعداد نیروگاه‌ها نیست، بلکه برق تولیدشده باید به‌موقع به شبکه متصل شود و به پشتوانه‌ای برای توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده برای سیستان‌وبلوچستان بدون برخورداری از زیرساخت انرژی پایدار به نتیجه نمی‌رسد و توسعه صنعتی، تولید و اشتغال را نمی‌توان از مسئله برق جدا کرد؛ از این رو در طرح‌های جدید، ایجاد ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی از مراحل ابتدایی مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار سیستان‌وبلوچستان از پایش هفتگی پروژه‌های انرژی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: روند اجرای پروژه‌ها، از نیروگاه‌های خانگی تا طرح‌های بزرگ بخش خصوصی، به‌صورت مستمر بررسی می‌شود تا موانع برطرف و ظرفیت‌های ایجادشده با کمترین وقفه وارد مدار شوند.

بیجار تصریح کرد: سیستان‌وبلوچستان نباید تنها مصرف‌کننده برق باشد، بلکه هدف این است که ظرفیت‌های طبیعی استان به تولید انرژی و سپس به موتور محرک سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تبدیل شود.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا نیز در این دیدار بر حمایت از برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سیستان‌وبلوچستان و تسریع در اجرای طرح‌های در دست اقدام تأکید کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت نیروگاه بادی میل‌نادر، نیروگاه‌های خورشیدی سه‌مگاواتی و خانگی، طرح‌های روستایی و اداری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی و درباره تسریع در اجرای تفاهم‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاران و تأمین تجهیزات مورد نیاز طرح‌ها تصمیم‌گیری شد.