یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، امروز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی کشور، از دریافت قطعی یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

طرزطلب اظهار کرد: برای اجرای برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار بود در مجموع ۲.۳ میلیارد دلار از منابع مختلف دریافت شود که یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار آن مربوط به منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: تاکنون برای حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از این منابع، مسدودی صادر شده و از این میزان نیز نزدیک به یک میلیارد دلار به صورت قطعی از بانک مرکزی دریافت شده است.

رئیس ساتبا با اشاره به برنامه این سازمان برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: مقرر بود با استفاده از این منابع، ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار تولید برق شود که تاکنون نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مدار شده و سایر طرح‌ها نیز در حال اجرا هستند.

طرزطلب ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم کل برنامه ۷ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی تا تابستان سال آینده به پایان برسد.

افزایش ظرفیت نیروگاه‌های بادی و ذخیره‌سازها

وی با اشاره به اضافه شدن ظرفیت نیروگاه‌های بادی و سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی به برنامه توسعه تجدیدپذیرها گفت: علاوه بر ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، مجوز اضافه شدن ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و ۵۰۰ مگاوات باتری نیز صادر شده است.

معاون وزیر نیرو افزود: سفارش‌گذاری برای باتری‌ها انجام شده و اجرای طرح‌های بادی نیز در حال آغاز است و امیدواریم مجموع تعهدات مربوط به این برنامه تا شهریور سال آینده به پایان برسد.

سهم پایین صنایع از انرژی خورشیدی

طرزطلب در پاسخ به پرسشی درباره میزان استفاده صنایع از پنل‌های خورشیدی گفت: سهم صنایع از استفاده از انرژی خورشیدی همچنان بسیار پایین است.

وی با اشاره به تکلیف صنایع انرژی‌بر برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از صنایع در این مسیر حرکت نکرده‌اند و در نتیجه مشمول مدیریت بار می‌شوند.

رئیس ساتبا ادامه داد: اگر صنایع انرژی‌بر به این تکلیف عمل نکنند، احتمالاً سخت‌گیری وزارت نیرو برای تأمین برق آنها در سال آینده افزایش خواهد یافت.

خرید تضمینی پنل تولید داخل در دستور کار وزارت نیرو

وی همچنین از تدوین دستورالعمل جدیدی برای حمایت از تولید داخلی پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: این دستورالعمل هفته آینده اعلام خواهد شد.

طرزطلب توضیح داد: بر اساس این برنامه، هر مجموعه‌ای که در داخل کشور یا کشورهای همجوار نسبت به تولید پنل‌های خورشیدی، چه از طریق مونتاژ و چه با افزایش ساخت داخل، اقدام کند، امکان خرید تضمینی پنل تولیدی آن فراهم خواهد شد.

وی افزود: وزارت نیرو در این برنامه مشوق‌هایی را برای بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی معرفی خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها، خرید پنل‌های تولیدشده با قیمت و کیفیت مناسب است.

رئیس ساتبا هدف از این برنامه را کاهش وابستگی به واردات پنل، به‌ویژه از چین، عنوان کرد و گفت: فراخوان این برنامه هفته آینده به سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام می‌شود.

تولید اینورتر در کارخانه جدید؛ از مونتاژ تا افزایش ساخت داخل

طرزطلب درباره کارخانه افتتاح‌شده و میزان ساخت داخل تجهیزات تولیدی آن نیز گفت: این مجموعه در حال حاضر اینورترهای ۱۰۰، ۱۲۵ و ۳۵۰ را مونتاژ می‌کند که در کشور راه‌اندازی شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه فعالیت این مجموعه، عمق ساخت داخل اینورترها افزایش یابد و افزود: حرکت جدیدی در حوزه تولید اینورتر و پنل‌های خورشیدی آغاز شده و امیدواریم در آینده سهم ساخت داخل تجهیزات تجدیدپذیر افزایش پیدا کند.

شایان ذکر است مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی کشور امروز پنجشنبه دوم مهرماه با حضور محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا و ماشاالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو برگزار شد.