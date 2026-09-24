به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، از برنامه وزارت نیرو برای حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: به‌زودی ابلاغیه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه صادر خواهد شد.

طرزطلب امروز پنجشنبه دوم مهرماه در مراسم افتتاح کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی، اظهار کرد: وزارت نیرو به دنبال آن است که زنجیره ارزش نیروگاه‌های خورشیدی در کشور عملیاتی و توسعه پیدا کند و در همین راستا طی دو سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در حوزه ساخت داخل تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی حاصل شده است.

وی افزود: در زمینه تولید سازه‌های فلزی، کابل و سیستم‌های اجرایی اقدامات مناسبی انجام شده و امروز نیز شاهد راه‌اندازی کارخانه‌ای هستیم که تولید اینورترهای خورشیدی را در سطوح ۳۵۰ تا ۵۰۰ در دستور کار دارد.

رئیس ساتبا ادامه داد: امیدواریم با توسعه فعالیت این مجموعه، عمق ساخت داخل اینورترها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا کند.

خرید ویژه از تولیدکنندگان پنل خورشیدی

طرزطلب با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای توسعه تولید داخلی پنل‌های خورشیدی گفت: در حوزه پنل نیز وزارت نیرو به دنبال ورود جدی‌تر است.

وی افزود: در حال حاضر تولید پنل به صورت مونتاژی در یکی از کارخانه‌های کشور انجام می‌شود، اما امیدواریم مجموعه‌های بیشتری وارد این حوزه شوند.

معاون وزیر نیرو اعلام کرد: احتمالاً هفته آینده ابلاغیه‌ای از سوی ستاد و دبیرخانه زنجیره ارزش نیروگاه خورشیدی صادر خواهد شد که بر اساس آن، هر سرمایه‌گذار یا مجموعه‌ای که برای احداث واحد تولید، مونتاژ یا ساخت پنل خورشیدی در ایران اقدام کند، با شرایط مشخص، امکان خرید ویژه محصولات آن توسط وزارت نیرو فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اقدام با هدف تشویق سرمایه‌گذاران و توسعه بازار تولید داخلی تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی انجام می‌شود.

تلاش برای توسعه زنجیره ساخت داخل نیروگاه‌های خورشیدی

طرزطلب با اشاره به روند جهانی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: کشورهای مختلف به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی، حرکت می‌کنند و کشور ما نیز باید در همین مسیر حرکت کند.

وی افزود: وزارت نیرو باید زمینه فعالیت و توسعه بخش خصوصی را در حوزه تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کند و در حوزه پنل و اینورتر با جدیت بیشتری وارد شود.

رئیس ساتبا گفت: قرار است حمایت‌ها و مشوق‌های مشخصی برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه اعلام شود تا با استفاده از ابزارهایی مانند خرید تضمینی، زمینه توسعه بازار و افزایش تولید داخلی فراهم شود.

تأکید بر تجهیز صنایع به پنل خورشیدی

طرزطلب همچنین از صنایع خواست برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود به سمت استفاده از انرژی خورشیدی حرکت کنند.

وی با اشاره به صنایع مستقر در شهرک صنعتی پاکدشت اظهار کرد: به آقای مهرابی و همکارانشان توصیه می‌کنم صنایع و سوله‌های این منطقه را به پنل خورشیدی مجهز کنند.

معاون وزیر نیرو افزود: اگر صنایع برای استفاده از پنل‌های خورشیدی اقدام کنند، وزارت نیرو نیز از آنها حمایت خواهد کرد و به دنبال آن هستیم که تعداد بیشتری از سوله‌های صنعتی به تجهیزات خورشیدی مجهز شوند.

طرزطلب در پایان با تقدیر از مجموعه‌های فعال در راه‌اندازی کارخانه تولید اینورتر خورشیدی، اظهار کرد: راه‌اندازی این مجموعه حاصل همکاری شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف است و امیدواریم این روند در آینده توسعه بیشتری پیدا کند.