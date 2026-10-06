فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد بخش حمل‌ونقل کالای گیلان طی ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۴۵۰ هزار بارنامه در استان صادر و بیش از ۶ میلیون تن کالا جابه‌جا شده است.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل جاده‌ای نقش مهمی در تأمین و توزیع کالا در استان دارد، افزود: در حال حاضر ۷ هزار و ۳۲۱ دستگاه ناوگان باری فعال و ۹ هزار و ۲۵۵ راننده در بخش حمل‌ونقل کالای گیلان فعالیت دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین از فعالیت ۱۸۰ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان خبر داد و گفت: گیلان دارای سه پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی است.

مرادی تأکید کرد: مجموعه حمل‌ونقل کالای استان با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگان، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، وظیفه جابه‌جایی کالا در محورهای مواصلاتی گیلان را بر عهده دارد.