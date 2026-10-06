درخواست غیرفنی کادرفنی پرسپولیس از بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، مطرح شدن احتمال برکناری محمد نوری از سرمربیگری صنعت نفت آبادان در صورت شکست مقابل پرسپولیس و همچنین مشکلات مالی این باشگاه که حتی در روند اسکان و برنامه‌های تمرینی تیم آبادانی در تهران نیز تأثیر گذاشته، به یکی از بحث‌های مطرح شده در تمرین اخیر سرخپوشان تبدیل شد.

در روزهای اخیر اخباری درباره شرایط مالی صنعت نفت و مشکلات این تیم برای اسکان در هتل و استفاده از زمین چمن در تهران مطرح شده و از سوی دیگر، احتمال تغییر کادر فنی آبادانی‌ها در صورت شکست برابر پرسپولیس نیز باعث شده این مسائل در میان اعضای تیم پرسپولیس دست به دست شود.

با این حال کادرفنی پرسپولیس از بازیکنان خواسته‌اند توجهی به این مسائل نداشته باشند و اجازه ندهند حواشی مربوط به حریف روی تمرکز آنها تأثیر بگذارد. اعضای کادرفنی تأکید کرده‌اند که بازیکنان باید تمام تمرکز خود را روی مسابقه روز جمعه بگذارند و از نظر ذهنی خود را برای یک بازی سخت و متفاوت آماده کنند.

تأکید کادرفنی پرسپولیس این است که مشکلات صنعت نفت یا شرایط محمد نوری ارتباطی به سرخپوشان ندارد و این تیم باید فارغ از اتفاقات اطراف حریف، برنامه‌های فنی خود را در زمین اجرا کند. به همین دلیل از بازیکنان خواسته شده در روزهای باقی‌مانده تا مسابقه، وارد حواشی نشوند و تمرکز خود را روی کسب نتیجه مطلوب مقابل صنعت نفت حفظ کنند.

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ روز جمعه در هفته هشتم لیگ برتر برگزار می شود.