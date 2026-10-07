پرسپولیس نگران بازگشت مدافع مصدوم برای بازی با صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جلالی پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود بار دیگر به تمرینات گروهی پرسپولیس اضافه شده و در تمرینات تاکتیکی نیز حضور فعالی دارد اما کادر فنی سرخپوشان همچنان نسبت به استفاده طولانی‌مدت از این بازیکن نگرانی‌هایی دارد.

جلالی در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان دچار مصدومیت شد و حدود یک ماه از میادین دور بود. این بازیکن حالا شرایط حضور در مسابقات را پیدا کرده و امیدوار است بتواند در دیدار روز جمعه مقابل صنعت نفت آبادان برای پرسپولیس به میدان برود.

با این حال شرایط جلالی به گونه‌ای نیست که کادر فنی پرسپولیس بتواند روی حضور ۹۰ دقیقه‌ای او حساب کند. مربیان سرخپوشان با وجود نیاز جدی تیم به بازیکن تخصصی در پست دفاع چپ، قصد دارند در صورت استفاده از جلالی، دقایق حضور او در زمین را مدیریت کنند تا ریسک بازگشت مصدومیت افزایش پیدا نکند. به همین دلیل اگر جلالی در ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل صنعت نفت هم قرار بگیرد، احتمال تعویض او در جریان مسابقه وجود دارد و کادرفنی برای حضور کامل او در ۹۰ دقیقه برنامه‌ای ندارد.

از سوی دیگر، مهدی تارتار از عملکرد مهدی تیکدری‌نژاد در هفته‌های اخیر رضایت دارد. این بازیکن در پست غیرتخصصی دفاع چپ به میدان رفته و توانسته نظر مثبت سرمربی پرسپولیس را جلب کند. همین موضوع باعث شده احتمال حضور جلالی به عنوان بازیکن تعویضی نیز جدی باشد.

کادر فنی پرسپولیس در نهایت باید با توجه به شرایط بدنی جلالی و نیاز تیم در جناح چپ، درباره میزان استفاده از این بازیکن تصمیم بگیرد. تصمیمی که تا زمان اعلام ترکیب اصلی برای دیدار با صنعت نفت آبادان قطعی نخواهد بود.