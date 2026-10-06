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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

هفته هشتم لیگ بیست‌وششم؛

محمدی داور بازی پرسپولیس شد؛ سوت حساس دست کاظمی در تبریز

محمدی داور بازی پرسپولیس شد؛ سوت حساس دست کاظمی در تبریز

وحید کاظمی قضاوت بازی حساس تراکتور و استقلال را بر عهده دارد و بازی پرسپولیس را در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال نیز احمد محمدی سوت خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران بازی های هفته هشتم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

* آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
داور: میثم حیدری کمک ها: علیرضا ایلدروم، مرتضی یوسف شهریاری، محمدعلی صلاحی داورVAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

*نساجی مازندران - ذوب آهن اصفهان
داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: وحید سیفی، علی اکبر نوری و میثم عباسپور داورVAR:محمدرضا تارخ کمک: حامد سیری ناظر: رضا عبدوس

*تراکتور تبریز - استقلال تهران
داور: وحید کاظمی کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبدالهی، فرهاد امینی داورVAR: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده و دانیال مرادی ناظر: محمدرضا فلاح

*سپاهان - فجر سپاسی شیراز
داور: حسین زمانی کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داورVAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری ناظر: حسن کامرانی فر

*فولاد خوزستان - مس شهربابک
داور: هادی علی‌نیافرد کمک‌ها: علیرضا مرادی، سامان قلاوند، میثم صفاری داورVAR: امیر ایار کمک: فرزاد منصوری ناظر: محسن قهرمانی

*گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان
داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محسن بابایی، علی فرزانمنش و شبیر بهروزی داورVAR: حسن اکرمی کمک: سیدحسین حسینی ناظر: نادر جعفری

جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵

*چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد
داور: پیام حیدری کمک ها: علی احمدی، صادق رستمی، رضا مرادی داورVAR:سیدرضا مهدوی کمک: مسعود حقیقی ناظر: علیرضا کهوری

*پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
داور: احمد محمدی کمک‌ها:محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون، شهاب محمدی داورVAR:میثم حیدری کمک: دانیال باشنده ناظر: رضا سخندان

شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

*پیکان تهران - شمس آذر قزوین
داور: غلامرضا ادیبی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی و مهرداد خسروی داورVAR:وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: اسماعیل صفیری

کد مطلب 6969344

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