بازگشت موسوی به صنعت نفت؛ تغییرات مدیریتی در باشگاه آبادانی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه صنعت نفت آبادان که پس از سال‌ها بار دیگر به لیگ برتر فوتبال صعود کرده است، تنها پس از گذشت هفت هفته از آغاز مسابقات با حاشیه‌های مدیریتی مواجه شد. یوسف موسوی سندرونی که در ابتدای فصل به عنوان مدیرعامل باشگاه فعالیت می‌کرد، پس از پایان هفته هفتم از سمت خود کنار رفت تا نخستین تغییر مدیریتی این باشگاه در فصل جاری رقم بخورد.



با وقفه ایجادشده در مسابقات لیگ برتر به دلیل برگزاری فیفادی و دیدارهای تیم‌های ملی و تیم امید، شاگردان محمد نوری که در هفته هشتم باید روز جمعه ۱۷ مهرماه در تهران به مصاف پرسپولیس بروند، زودتر از موعد راهی پایتخت شدند تا اردوی آماده‌سازی خود را برگزار کنند. با این حال، اردوی صنعت نفت نیز بدون حاشیه نبود و این تیم به دلیل پرداخت نشدن هزینه هتل محل اقامت خود در تهران با مشکلاتی مواجه شد.



در ادامه این اتفاقات، وزارت نفت تمامی اختیارات باشگاه صنعت نفت آبادان را به شرکت پالایش نفت آبادان تفویض کرده است. پس از این تصمیم نیز مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، تمامی اختیارات باشگاه را بار دیگر به یوسف موسوی سندرونی واگذار کرد تا مدیرعامل پیشین صنعت نفت، بار دیگر عملاً به عنوان فرد تصمیم‌گیر اصلی باشگاه فعالیت کند و نفتی ها پیش از دیدار با پرسپولیس بدهی خود به هتل را تسویه کردند.



از سوی دیگر، تغییرات مدیریتی در باشگاه صنعت نفت آبادان همچنان ادامه دارد و علیرضا هاشمی، رئیس هیئت مدیره این باشگاه، نیز به‌زودی از جمع مدیران نفتی جدا خواهد شد.