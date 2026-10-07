حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت سیلاب صرفاً به زمان وقوع بارش محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن به اقدامات پیشگیرانه، شناسایی نقاط پرخطر، رفع موانع عبور جریان و ساماندهی بستر و حریم رودخانه‌ها بازمی‌گردد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۲۴۱ کیلومتر از رودخانه‌های استان مرکزی لایروبی شده و با اجرای عملیات ساماندهی در حدود ۲۶۰ کیلومتر از رودخانه‌ها تلاش شده ظرفیت عبور جریان در مقاطع مختلف رودخانه‌ای بهبود یابد و خطر سرریز و انسداد مسیر جریان در زمان وقوع بارش‌های شدید کاهش پیدا کند.

اسدی از شناسایی ۱۷۳ مورد از نقاط حادثه‌خیز و سازه‌های تقاطعی در رودخانه‌های استان خبر داد و تصریح کرد: این نقاط پس از شناسایی و بررسی، به دستگاه‌های متولی و مسئول ارجاع شده‌اند تا نسبت به رفع نواقص، اصلاح سازه‌ها و ایمن‌سازی آن‌ها اقدام شود.

وی ادامه داد: وجود سازه‌های تقاطعی نامناسب، پل‌های با ظرفیت عبور ناکافی، آبگذرهای نامناسب و سایر موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها می‌تواند در زمان بارش‌های سنگین، موجب کاهش ظرفیت عبور جریان و افزایش احتمال آبگرفتگی و خسارت شود از این رو شناسایی و پیگیری اصلاح این نقاط یکی از محورهای مهم برنامه‌های پیشگیرانه مدیریت سیلاب در استان است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: تاکنون ۵۵ کیلومتر از اراضی و حریم رودخانه‌های استان از تصرفات آزادسازی شده است که این اقدام علاوه بر صیانت از حقوق عمومی و حفظ مسیر طبیعی رودخانه‌ها، نقش مؤثری در افزایش ایمنی مناطق پیرامونی هنگام وقوع سیلاب دارد.

وی با بیان اینکه آمادگی در برابر سیلاب نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان است گفت: آب منطقه‌ای به عنوان متولی حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، اقدامات خود را در حوزه‌های شناسایی نقاط پرخطر، لایروبی، ساماندهی، آزادسازی حریم و پیگیری اصلاح نقاط حادثه‌خیز دنبال می‌کند، اما رفع بسیاری از مخاطرات شناسایی‌شده نیازمند ورود و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

اسدی افزود: با توجه به احتمال تغییر الگوهای بارشی و تقویت بارش‌های حدی تحت تأثیر پدیده‌هایی مانند ال‌نینو، آمادگی برای مواجهه با سیلاب باید پیش از وقوع بارش‌های شدید و با رویکرد پیشگیرانه دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی لازم است نسبت به رفع نواقص و ایمن‌سازی نقاط شناسایی‌شده اقدام کنند.

وی بیان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در رودخانه‌های استان، بخشی از برنامه آمادگی برای مدیریت سیلاب است و تداوم این اقدامات در کنار پایش مستمر رودخانه‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز و همکاری دستگاه‌های متولی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب داشته باشد.