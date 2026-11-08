https://mehrnews.com/x3dym3 ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲ کد مطلب 7004502 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲ گرفتار شدن وانت در سیلاب ابراهیم آباد اراک اراک- در این ویدئو گرفتار شدن وانت در سیلاب ابراهیم آباد اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 7004502 کپی شد مطالب مرتبط جاری شدن سیلاب در روستاهای استان مرکزی آغاز بارش ها در گنبدکاووس جاری شدن سیلاب در جاده محلات اسدی: ۲۴۱ کیلومتر از رودخانههای مرکزی لایروبی شد بارش شدید، شیرآباد خانببین را گرفتار سیلاب کرد عبور دیار آفتاب از انفعال سنتی؛ مدیریت هوشمند سیلاب با ۱۳ هزار سازه برچسبها اراک حادثه سیلاب باران
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